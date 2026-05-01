Čederle opúšťa Nitru: Som rád, že sa lúčim s titulom
Čederle sa tak rozlúčil s mestom spod Zobora s dvomi titulmi, prvý získal pred dvoma rokmi.
Autor TASR
Bratislava 1. mája (TASR) - Z dvanástich držiteľov ceny pre najužitočnejšieho hráča hokejovej play off v najvyššej slovenskej súťaži je až šesť z Nitry. Vo štvrtok sa k nim zaradil Sebastián Čederle, ten v 20 zápasoch vyraďovacej časti nazbieral 22 bodov za 7 gólov a 15 asistencií. Po poslednom zápase sezóny 2025/2026 prezradil, že opúšťa Nitru a smeruje do nového klubu.
Pred Čederlem získalo Zlatú korčuľu päť hráčov Nitry - Jozef Stümpel (2014), David Laliberté (2016) a trikrát Samuel Buček (2019, 2022 a 2024). Okrem toho ju majú doma aj Košičan Gabriel Spilar (2015), Mathieu Corbeil z Martina (2017), Branko Radivojevič z Dukly Trenčín (2018), Dávid Skokan z Popradu (2021), Dominik Riečický z Košíc (2023) a Jaroslav Janus, ten ju tiež dostal vlani v drese Košíc. „Potešilo ma to, ale viac ma teší, že sme získali titul. Za tým sme si išli celú sezónu a to ma fakt najviac teší,“ povedal Čederle.
Nitra bola favorit na titul už od septembra. Bolo jasné, že menoslov, ktorým vyskladala káder, musí mieriť úplne vysoko. „Áno hovorilo sa to a som veľmi rád, že sme to takto dokázali. Som rád aj za to, že to bol môj posledný môj zápas za Nitru a že som sa mohol takto rozlúčiť,“ prezradil 26-ročný útočník. Kam však mieri nechcel prezradiť: „Poviem vám to potom.“
Čederle sa tak rozlúčil s mestom spod Zobora s dvomi titulmi, prvý získal pred dvoma rokmi. „Ten prvý sme vyhrali v sérii 4:0 na zápasy, teraz to bolo na sedem a s predĺžením. Takže bolo to oveľa náročnejšie, aj tá sezóna bola úplne iná a naozaj som veľmi rád, že sme to dokázali.“
Skalický rodák prišiel do tímu pred sezónou 2023/2024, keď pendloval medzi prvou a druhou českou ligou, no v Nitre veľmi vyrástol a otvorili sa mu aj dvere do reprezentácie. Je pravdepodobné, že sa do nej zapojí aj teraz a bude bojovať o miesto na MS. „Chcem sa hlavne poďakovať Tomášovi Chrenkovi a pánovi Kováčikovi, za to, že mi dali čas a mali so mnou trpezlivosť. Urobili zo mňa hokejistu, som viac sebavedomý. Hral som veľa zápasov a takto sa mohol odvďačiť.“
