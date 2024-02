Čederle s Michiganom proti Slovanu: Skúšal som to iba na tréningu

Nitra 16. februára (TASR) - Hokejisti Nitry si v piatkovom stretnutí 44. kola Tipos extraligy schuti zastrieľali proti bratislavskému Slovanu. Duel pod Zoborom, v ktorom "corgoni" deklasovali "belasých" 7:1 okorenil gólom v štýle "Michigan" domáci útočník Sebastián Čederle, ktorého efektný kúsok vyjde v šatni draho.



"Takýto zápas sa hodnotí veľmi jednoducho. Chalani išli od prvých minút za cieľom vyhrať duel. Prvá tretina bola vyrovnaná, diváci si prišli na svoje, bol to dobrý hokej. Následne sa nám to podarilo strelecky prelomiť a hráči si od stavu 5:1 užívali zápas, napriek tomu dohrávali súboje a poctivo sa vracali dozadu. Pre nás trénerov to bola radosť pozerať," uviedol po zápase v mixzóne domáci asistent trénera Ivan Švarný.



Najkrajší okamih v stretnutí sa zrodil v 15. minúte, keď si za bránkou Slovana nabral puk na čepeľ Čederle, prekvapil ponad rameno brankára Denisa Godlu a vyrovnal na 1:1. "Mal som veľa času za bránkou. Videl som, že nikto nešiel po mne, tak som to skúsil a padlo to tam. Zatiaľ som to v zápase neskúšal, iba na tréningu," povedal autor gólovej parády, ktorý už spoznal výšku poplatku do klubovej pokladnice: "Spoluhráči spomínali, že to bude za 200 eur, tak som zvedavý."



Nitranov pred prvou prestávkou poslal do vedenia reprezentačný obranca František Gajdoš, no "corgoni" položili základ úspechu najmä v prostrednej časti. Na rozdiel dvoch gólov zvýšil v 24. minúte Robby Jackson. Americký krídelník zaznamenal 23. presný zásah v sezóne. Domáci prevzali iniciatívu a pridali ďalšie dva góly. Strelecký účet v drese Nitry si otvoril Róbert Bačo, ktorý prišiel v závere prestupového obdobia k "corgoňom" na hosťovanie do konca sezóny z majstrovských Košíc. "Dostal som informáciu, že príde k zmene a do Košíc zamieri Marek Slovák. Agent mi hovoril, že je možnosť ísť do Nitry. V Košiciach som nedostával veľa priestoru. Samozrejme, nechcem o klube rozprávať v zlom, vážim si každú minútu, ktorú som tam odohral. Chopil som sa však tejto príležitosti a som rád, že som tu. Som veľmi rád, že som pokrstil prvý zápas gólom," poznamenal 21-ročný bývalý mládežnícky reprezentant, ktorý nastúpil na krídle štvrtého nitrianskeho útoku. Po jeho premiérovom zásahu zvýšil na 5:1 najproduktívnejší hráč súťaže Samuel Buček. Domáci nepoľavili v aktivite ani v treťom dejstve, keď sa druhýkrát v stretnutí presadil najskôr Jackson a 40 sekúnd pred záverečnou sirénou sa k nemu pridal aj Buček.



Hosťujúci kouč Peter Oremus po zápase uznal kvality súpera: "V prvom rade treba pogratulovať Nitre k víťazstvu. Mrzia ma šance, ktoré sme mali, ale potom Nitra ovládla zápas. Z našej strany tam bolo málo vecí, aby sme ich predčili a boli úspešní. Chýbala nám väčšia agresivita v útočnom pásme. Potrebujeme sa s tým vysporiadať, aby sme vytvorili väčší tlak do súperovej brány."



Päťdesiattriročný kormidelník Slovana však napriek vysokej prehre na ľade Nitry vníma, že mužstvo "belasých" postupne rastie. Slovan je v tabuľke ôsmy a stráca na prvú šestku zaručujúcu priamu účasť vo štvrťfinále play off päť bodov. Nitrania majú lepšiu východiskovú pozíciu a na piatej priečke majú päťbodový náskok pred siedmou Banskou Bystricou. "Haniť a nadávať na chlapcov s Andrejom Kmečom určite nebudeme. Urobili veľa práce, my sme boli na začiatku nášho pôsobenia štyri body od Humenného. To nebola žiadna sranda a teraz sme sa dostali do nejakej pozície. Zvíťazili sme v 12 z 18 zápasov, to vôbec nie je zlé," dodal Oremus.