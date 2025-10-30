Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Cedevita Záhreb - BC Prievidza 88:85 v D-skupine

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Slovenský tím nastúpi na svoj ďalší zápas v EP FIBA v stredu 5. novembra na palubovke cyperského tímu Keravnos BC.

Autor TASR
Záhreb 29. októbra (TASR) - Basketbalisti BC Prievidza prehrali na palubovke Cedevita Junior Záhreb 85:88 vo svojom treťom zápase v D-skupine Európskeho pohára FIBA. Bola to pre nich druhá prehra po sebe, po ktorej figurujú na priebežnom 2. mieste tabuľky za stopercentným Záhrebom. Slovenský tím nastúpi na svoj ďalší zápas v EP FIBA v stredu 5. novembra na palubovke cyperského tímu Keravnos BC.



Európsky pohár FIBA

D-skupina:

Cedevita Junior Záhreb - BC Prievidza 88:85 (46:45:)

Najviac bodov Záhrebu: Allen-Williams 23, Gainey 18, Sare 14, zostava a body Prievidze: Hlivák 22, Thomas 14, Tolbert 12, Alihodzič 6, Toussaint 4 (Reynolds 22, Smith 5, Novák 0, Maring 0). Rozhodcovia: Binders-Coders (Lot.), Perciavalle (Tal.), TH: 21/18 - 15/11, trojky: 8 - 12, štvrtiny: 25:22, 21:23, 20:17, 22:23



hlasy po zápase/zdroj STVS Šport/:

Dalibor Hlivák, hráč Prievidze: "Rozhodla obrana. Umožnili sme im príliš veľa otvorených striel, ktoré domáci dokázali premeniť. Darilo sa nám práve v pasážach zápasu, kedy nás zdobila dobrá obrana. Z toho sme dokázali využívať rýchle protiútoky a dávať ľahké body. Máme však pred sebou ešte ďalšie tri zápasy a chceme bojovať o postup."

Gareth Murray, tréner Prievidze: "Bol to zápas hore-dole, veľa šnúr. Mali sme veľmi dobrý vstup do tretej štvrtiny, ale potom prišli straty a nevyužili sme možnosti na ľahké zakončenia, čo súper využil a prinavrátil si vedenie. Bojovali sme, zmenili sme obranu a mali sme šancu uspieť, no rozhodli straty. Hrali sme dobrý basketbal, ale práve chyby nás stále lepší výsledok. Keď sme ich my donútili k stratám, dostali sme sa do vedenia. Potom sa to však otočilo. Proti takému tímu musíte využívať strelecké pozície, obzvlášť, keď robíte chyby. Potrebujeme teraz vyhrať o týždeň vonku a uspieť aj v dvoch domácich zápasoch, pretože na postup potrebujeme pozitívnu bilanciu. Medzitým však hráme dôležitý zápas aj v lige proti Handlovej."



ďalší výsledok D-skupiny:

Keravnos BC - KK Pelister 99:86 (58:48)



tabuľka:

1. Cedevita Záhreb 3 3 0 287:243 6

2. BC PRIEVIDZA 3 1 2 250:246 4

3. KK Pelister 3 1 2 252:276 4

4. Keravnos BC 3 1 2 249:273 4
