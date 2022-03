Čeferin odsúdil ďalší pokus o založenie Superligy: Už ma to nebaví

Londýn 3. marca (TASR) - Šéf futbalového Juventusu Turín Andrea Agnelli by mal vo štvrtok oznámiť opätovnú snahu európskych klubov o založenie kontroverznej Superligy. Na londýnskom futbalovom summite denníku Financial Times tento nápad odsúdili prezident Európskej futbalovej únie (UEFA) Aleksander Čeferin aj Javier Tebas, prezident španielskej La Ligy.



"Už ma nebaví rozprávať sa o tomto nefutbalovom projekte. Najprv vypustili nezmyselný nápad uprostred celosvetovej pandémie, teraz majú odhaliť ďalší počas vojny. Pre nich sú fanúšikovia spotrebiteľmi, pre nás sú fanúšikovia fanúšikmi," neskrýval rozhorčenie na summite Čeferin. Jeho jasný nesúhlas podporil aj Tebas: "Superliga? Juventus, Barcelona a Real Madrid klamú viac, ako Putin."



V apríli minulého roka zverejnilo dvanásť klubov z Anglicka, Talianska a Španielska zámer vytvoriť Superligu, UEFA im hrozila v prípade vzniku rozsiahlymi sankciami, okrem iného vylúčením z Ligy majstrov. Pod tlakom únie kluby od zámeru upustili. Lákadlom pre vstup do tohto projektu boli najmä financie, každý zo zakladajúcich členov mal podľa informácií DPA dostať 300 miliónov eur len za účasť.