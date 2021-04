Čeferin odsúdil vznik Superligy: Je to pľuvanec do tváre fanúšikov

Nyon 19. apríla (TASR) - Prezident Európskej futbalovej únie (UEFA) Aleksander Čeferin odsúdil vznik novej Európskej Superligy (ESL). Iniciatívu dvanástich popredných klubov považuje za prejav chamtivosti a sebectva.



Medzi zakladajúcimi členmi ESL sú AC Miláno, Arsenal, Atletico Madrid, Chelsea, Barcelona, Inter Miláno, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid a Tottenham Hotspur, ich snahou je vytvoriť konkurenciu k súťažiam pod hlavičkou UEFA. Ich iniciatíva sa však nestretla s pochopením. "Je to pľuvanec do tváre všetkých fanúšikov futbalu. Ide o sebecký návrh poháňaný chamtivosťou," citovala Čeferina agentúra AFP.



Prezident UEFA zároveň potvrdil, že na všetkých hráčov, ktorí by v ESL figurovali, čaká zákaz činnosti na reprezentačnej úrovni, týka sa to aj účasti na ME či MS.