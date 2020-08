Čeferin osobne odovzdá v nedeľu trofej Ligy majstrov aj medaily

Lisabon 22. augusta (TASR) - Prezident Európskej futbalovej únie (UEFA) Aleksander Čeferin osobne odovzdá trofej pre víťaza Ligy majstrov, rovnako ako po finále Európskej ligy. Zároveň odovzdá hráčom a účastníkom medaily, pričom nebude mať na tvári ochranné prostriedky. Informovala o tom agentúra DPA.



Čeferin to zdôvodnil snahou o autenticitu. Pred finále však absolvuje so všetkými účastníkmi test na nový koronavírus. Finále LM medzi Parížom St. Germain a Bayernom Mníchov sa uskutoční v nedeľu od 21.00 bez divákov v Lisabone.



Štart Verrattiho vo finále je neistý, Navas bude pripravený



Tréner futbalistov Paríža St. Germain Thomas Tuchel nevie, či mu bude v nedeľnom finále Ligy majstrov k dispozícii aj Marco Verratti. Dvadsaťsedemročný stredopoliar mal problémy s lýtkom a v semifinále proti Lipsku nastúpil iba na niekoľko minút. Do zostavy sa však vrátil brankár Keylor Navas, ktorý v semifinále chýbal po tom, ako sa zranil v dueli s Atalantou. Informovala o tom agentúra DPA.