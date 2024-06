Čeferin pozitívne vníma úvahy o návrate mládežníckych tímov Ruska

Londýn 10. júna (TASR) - Prezident Európskej futbalovej únie (UEFA) Aleksander Čeferin víta debatu o návrate ruských mládežníckych tímov do medzinárodného futbalu v snahe pomôcť prekonať stúpajúcu vlnu nenávisti. Zároveň však uviedol, že neexistuje žiadny tlak na návrat Ruska do súťaží UEFA.



UEFA a riadiaci orgán svetového futbalu FIFA zakázali účasť ruských tímov na medzinárodných podujatiach po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022. Toto rozhodnutie je naďalej v platnosti a nezmenilo sa ani po snahe UEFA prijať ruské mládežnícke tímy pod hlavičkou neutrálnych, keďže sa proti tomu postavilo viac než desať národných futbalových federácií.



Podľa Čeferina by návrat mládežníckych tímov mohol zbúrať bariéry. "Deti v Rusku sú vychovávané pod propagandou, ktorá sa nám nepáči a my ich neprijímame. Momentálne sú celé generácie vychovávané k nenávisti. Mali by sme tieto deti pozvať do Nemecka, aby ich objali 15, či 16-ročné nemecké, slovinské alebo hociktoré iné deti," povedal Čeferin v rozhovore pre DPA, no zároveň dodal, že zatiaľ neexistuje spôsob, ako to urobiť, pretože niektoré federácie sú pod veľkým vplyvom a tlakom tamojšej vlády.