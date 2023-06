Nyon 18. júna (TASR) - Prezident Európskej futbalovej únie (UEFA) Aleksander Čeferin sa neobáva odlivu hráčov do Saudskej Arábie. Je presvedčený, že krajina robí angažovaním hviezdnych hráčov na sklonku ich kariéry rovnakú chybu ako Čína.



Na Arabský polostrov zamierili nedávno Cristiano Ronaldo a Karim Benzema. "Myslím si, že Saudská Arábia robí chybu. Mali by investovať do akadémií, trénerov a vychovávať si svojich hráčov. Nakupovanie ich futbal nezlepší. Čína urobila rovnakú chybu," pripomenul Čeferin v rozhovore pre holandské verejnoprávne médium NOS.



Do Číny zamieril na sklonku kariéry Didier Drogba, Nicolas Anelka, či Frédéric Kanouté. Úroveň futbalu v najľudnatejšej krajine sveta sa však nezlepšila. "Nie všetko je o peniazoch. Hráči chcú vyhrávať vrcholné súťaže. A tie sú v Európe," doplnil Čeferin.