Čeferin si nemyslí, že sa bude konať ďalší celoeurópsky šampionát

Londýn 9. júla (TASR) - Prezident Európskej futbalovej únie (UEFA) Aleksander Čeferin je proti konaniu ďalšieho šampionátu vo viacerých mestách po celom kontinente. Povedal to v rozhovore pre BBC.



Tohtoročné ME 2020 sa hrali v 11 mestách. "Nemyslím si, že podobný šampionát sa zopakuje. Pre fanúšikov nebolo fér, že museli ísť do Ríma a o pár dní neskôr do Baku. Myšlienka bola zaujímavá, no bolo náročné ju zrealizovať," povedal Slovinec v Londýne dva dni pred finálovým zápasom Taliansko - Anglicko vo Wembley.