Berlín 12. októbra (TASR) - Prezident Európskej futbalovej únie (UEFA) Aleksander Čeferin tvrdí, že nebol dôvod vylúčiť Bielorusko zo žrebu EURO 2024 v Nemecku. Rusko pritom súčasťou žrebu pre vojenský zásah na Ukrajine nebolo.



Nemecká ministerka vnútra Nancy Faesenová v tejto súvislosti oslovila zástupcov UEFA s otázkou, prečo nepotrestali aj Bielorusko, ktoré podporuje Moskvu. "Je trochu populistické, aby sme Bielorusov vyhodili. Teraz nevidíme dôvod pristúpiť k tomuto kroku. Ak sa situácia zmení, určite na ňu zareagujeme. Politici by mali rešpektovať naše právo robiť rozhodnutia. My tiež nehovoríme politikom, ako majú vládnuť," citovala DPA slová Čeferina, ktoré odzneli v rozhovore pre magazín Der Spiegel-



Bielorusi budú účinkovať v kvalifikačnej I-skupine spoločne so Švajčiarskom, Rumunskom, Izraelom, Kosovom a Andorrou. Všetky domáce zápasy musia odohrať na neutrálnej pôde bez prítomnosti divákov.