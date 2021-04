Čeferin uviedol, že semifinále Ligy majstrov má ísť podľa plánu

Nyon 22. apríla (TASR) - Semifinálové zápasy futbalovej Ligy majstrov 2020/2021 sa budúci týždeň uskutočnia podľa plánu. Nepriamo to pre slovinské médiá potvrdil prezident Európskej futbalovej únie (UEFA) Aleksander Čeferin po tom, ako plán dvanástich elitných klubov vytvoriť Európsku Superligu spôsobil chaos. O postup do finále budú v dvojzápasoch doma - vonku bojovať Real Madrid s Chelsea Londýn, resp. Paríž St. Germain s Manchestrom City.



"Je relatívne malá šanca, že sa budúci týždeň semifinálové zápasy nebudú hrať. Kľúčové je, že sezóna pokračuje. Ak by sme zrušili zápasy, televízie by požadovali kompenzácie," citovala agentúra AFP Čeferinove slová pre slovinskú televíziu Pop TV.



Traja zo semifinalistov LM - Manchester City, Chelsea Londýn a Real Madrid - boli zakladajúcimi členmi ESL. Po obrovskej kritike projektu sa všetky anglické, dva talianske a jeden španielsky klub stiahli. Formálne oznámenie o odstúpení ešte nepodali Real, Barcelona a Juventus. "Na našej strane je 244 európskych klubov z 247. Očakávame, že kluby Superligy si uvedomia chyby a budú niesť následky," dodal Slovinec.