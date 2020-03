Čeferin verí, že sa napriek pandémii ligové súťaže v Európe dohrajú

Bratislava 28. marca (TASR) - Prezident Európskej futbalovej únie (UEFA) Alexander Čeferin napriek pandémii koronavírusu verí, že sa ligové súťaže v Európe dohrajú. Musia však odštartovať do konca júna, inak sú sezóny stratené. Čeferin to uviedol v rozhovore pre taliansky denník La Repubblica, informácie priniesla agentúra SID.



"Mohli by sme začať v polovici mája, v júni alebo dokonca koncom júna. V opačnom prípade je sezóna pravdepodobne stratená," povedal Čeferin. Prezident UEFA tiež uviedol, že budú prebiehať rozhovory o úprave kalendárov. Pripustil, že ligové súťaže by sa v nasledujúcej sezóne mohli začať o niečo neskôr.



V Európe sa hrá liga už len v Bielorusku, ostatné krajiny svoje súťaže pre pandémiu koronavírusu pozastavili.