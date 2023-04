Čeferin zostane na poste prezidenta UEFA ďalšie štyri roky

Lisabon 5. apríla (TASR) - Slovinec Aleksander Čeferin pokračuje na poste prezidenta Európskej futbalovej únie (UEFA). Vo funkcii ho na ďalšie štyri roky potvrdili delegáti 47. kongresu v Lisabone aklamačným potleskom, keďže vo voľbách nemal protikandidáta.



Päťdesiatpäťročný Čeferin stojí na čele UEFA od septembra 2016, keď v pozícii šéfa európskeho futbalu vystriedal suspendovaného Michela Platiniho. Vtedy uspel vo volebnom boji s Holanďanom Michaelom van Praagom. Slovinského právnika potom aklamačne zvolil opätovne do funkcie kongres UEFA vo februári 2019 a v stredu vstúpil do svojho už tretieho funkčného obdobia. Zároveň je aj viceprezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA).



Čeferin je siedmy prezident UEFA v histórii, podporu mu vyjadrilo všetkých 55 členských krajín kontinentálnej únie. V uplynulom funkčnom období sa ostro postavil proti vytvoreniu projektu Superligy, ktorý na jar 2021 presadzovalo dvanásť elitných európskych klubov. Plán na nahradenie lukratívnej Ligy majstrov sa po mohutnej kritike najmä zo strany fanúšikov neporadilo zrealizovať, no Real Madrid, Barcelona i Juventus sa stále nevzdali myšlienky Superligu založiť. "Stojí tu cynizmus proti morálke a sebectvo proti solidarite," uviedol v tejto súvislosti znovuzvolený šéf UEFA počas príhovoru na kongrese v Lisabone. "Nikdy nesmieme zabudnúť na to, aký krehký je futbal."



Na kongrese vystúpil aj prezident FIFA Gianni Infantino, ktorého idea dvojročného cyklu konania MS nenašla u Čeferina v nedávnej minulosti pochopenie. Infantino však vyzdvihol zlepšenú spoluprácu medzi FIFA a UEFA: "Zjednotení sme nielen silnejší, ale sme neporaziteľní," zdôraznil šéf svetového futbalu. "Neexistuje iná cesta k rozvoju futbalu ako spolupracovať," dodal Infantino a vyzdvihol, že pod taktovkou Čeferina sa európsky futbal ukázal ako silný a funkčný napriek problémom s pandémiou koronavírusu, či vojnovému konfliktu na Ukrajine.



Hlavnými výzvami v nasledujúcej perióde budú pre Čeferina plánované zavedenie nových pravidiel finančnej fair play pre európske kluby a štart nového formátu Ligy majstrov od sezóny 2024/2025. Skupinová fáza sa rozšíri o štyri kluby zo súčasných 32 na 36 účastníkov a každý tím odohrá v skupine osem duelov proti ôsmim rôznym tímom. Zmenený formát dostanú aj ďalšie súťaže UEFA - Európska liga a Európska konferenčná liga.