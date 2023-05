Cehlárik a Grman nastúpia proti Slovinsku

Riga 21. mája (TASR) - Peter Cehlárik a Mário Grman sú pripravení zasiahnuť do nedeľného zápasu B-skupiny MS proti Slovinsku (15.20 SELČ). Obaja si niekoľko dní liečili bolestivé zranenia, v šiestom zápase slovenských hokejistov v Rige sú už odhodlaní hrať. V zostave naopak nezostane miesto pre útočníkov Alexa Tamášiho a Martina Chromiaka.



Cehlárik s Grmanom absolvovali dopoludňajšie rozkorčuľovanie, na ľade bolo všetkých 25 hráčov. "Stále sú to zranenia, ktoré pretrvávajú, ale obaja hráči sú pripravení hrať," uviedol asistent trénera Ján Pardavý.



Návrat oboch hráčov do zostavy prinesie aj zmeny vo formáciách: "Spojíme Cehlárika, Hudáčka a Lantošiho, prvý útok bude v zložení Regenda, Hrivík a Pánik, ďalej Kudrna, Sukeľ a Kelemen a štvrtý bude hrať v zložení Okuliar, Čacho a Lunter. Mimo zostavy budú Tamáši a Chromiak."



Slováci musia proti Slovinsku zvíťaziť za tri body, ak chcú ešte pomýšľať na postup do vyraďovačky. V utorok ich ešte čaká duel s Nórskom. "Nechceme kalkulovať. Chceme vyhrať oba zápasy a potom sa môžeme pozerať na to, čo tabuľka ukáže," uzavrel Pardavý.