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Cehlárik asistoval pri víťaznom góle Växjö na ľade Malmö

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Na snímke Peter Cehlárik. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Tridsaťjedenročný slovenský krídelník má po 12 stretnutiach prebiehajúcej sezóny najvyššej švédskej súťaže na konte tri body za asistencie.

Autor TASR
Štokholm 14. novembra (TASR) - Slovenský hokejista Peter Cehlárik prispel asistenciou k výhre Växjö Lakers na ľade Malmö Redhawks 2:1 v sobotňajšom zápase švédskej SHL. V 48. minúte asistoval v presilovke pri víťaznom zásahu spoluhráča Oliviera Nadeaua, ktorý strelil oba góly hostí. Tridsaťjedenročný slovenský krídelník má po 12 stretnutiach prebiehajúcej sezóny najvyššej švédskej súťaže na konte tri body za asistencie.
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