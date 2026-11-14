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Cehlárik asistoval pri víťaznom góle Växjö na ľade Malmö
Tridsaťjedenročný slovenský krídelník má po 12 stretnutiach prebiehajúcej sezóny najvyššej švédskej súťaže na konte tri body za asistencie.
Autor TASR
Štokholm 14. novembra (TASR) - Slovenský hokejista Peter Cehlárik prispel asistenciou k výhre Växjö Lakers na ľade Malmö Redhawks 2:1 v sobotňajšom zápase švédskej SHL. V 48. minúte asistoval v presilovke pri víťaznom zásahu spoluhráča Oliviera Nadeaua, ktorý strelil oba góly hostí. Tridsaťjedenročný slovenský krídelník má po 12 stretnutiach prebiehajúcej sezóny najvyššej švédskej súťaže na konte tri body za asistencie.