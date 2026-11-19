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Cehlárik asistoval pri výhre Växjö Lakers nad Björklövenom
Tridsaťjedenročný slovenský krídelník má v tejto sezóne SHL na konte štyri asistencie v 13 zápasoch.
Autor TASR
Växjö 19. novembra (TASR) - Slovenský hokejista Peter Cehlárik pomohol asistenciou k výhre Växjö Lakers nad IF Björklöven 3:1 v 17. kole švédskej SHL. Pre jeho tím to bolo už tretie víťazstvo za sebou, v tabuľke je priebežne na siedmej pozícii s 24 bodmi. Tridsaťjedenročný slovenský krídelník má v tejto sezóne SHL na konte štyri asistencie v 13 zápasoch.