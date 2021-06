Cehlárik je s 11 bodmi najproduktívnejší aj po štvrťfinále

Štatistiky MS po štvrťfinálových zápasoch:



Individuálne štatistiky:



Najproduktívnejší hráči: 1. Peter CEHLÁRIK (SR) 11 bodov (5 gólov + 6 asistencií), 2. Connor Brown 11 (2+9), 3. Adam Henrique (obaja Kan.) a Conor Garland (USA) obaja 10 (5+5), 5. Liam Kirk (V. Brit.) 9 (7+2), ... 24. Marek HRIVÍK 6 (2+4), 30. Róbert LANTOŠI (obaja SR) 6 (1+5)



Najlepší strelci: 1. Kirk 7 gólov, 2. Gregory Hofmann (Švajč.) 6, 3. Andrew Mangiapane (Kan.) 5, 4. Nicklas Jensen (Dán.) 5, 5. CEHLÁRIK 5, ... 16. Kristián POSPÍŠIL (SR) 3



Najlepší asistenti: 1. Brown 9 asistencií, 2. CEHLÁRIK a Tristan Scherwey (Švajč.) obaja po 6, 4. Nils Lundkvist (Švéd.), 5. Markus Lauridsen (Dán.) 5, ... 6. LANTOŠI 5, 15. Marek HRIVÍK (SR) 4



Úspešnosť na vhadzovaniach: 1. Kevin Rooney (USA) 66,67 %, 2. Nico Hischier (Švajč.) 64,71 %, 3. Petri Kontiola (Fín.) 64,66 %, 4. Tobias Lindström (Švéd.) 63,27 %, 5. Christoph Bertschy (Švajč.) 60,75, ... 11. Michal KRIŠTOF (SR) 58,10 %



Účasť na ľade pri strelených/inkasovaných góloch (+/- body): 1. Nikita Zadorov +11, 2. Dmitrij Voronkov (obaja Rus.) +9, 3. Jason Robertson (USA) +8, 4. Arťom Zub (Rus.) +8, 5. Zac Jones (USA) +8, ... 8. HRIVÍK +7, 26. CEHLÁRIK +5 Najviac trestných minút: 1. Nikita Komarov (Biel.) 39 tr. minút, 2. POSPÍŠIL 33, 3. Jonas Müller (Nem.) 31, 4. Mislav ROSANDIČ 27 (SR), 5. Sergej Drozd (Biel.) 25.



Úspešnosť brankárov: 1. Cal Petersen (USA) 96,06, 2. Jussi Olkinuora (Fín.) 95,00, 3. Adam Reideborn (Švéd.) 94,57, 4. Alexander Samonov (Rus.) 94,37, 5. Mathias Niederberger (Nem.) 93,42, ... 16. Július HUDÁČEK (SR) 87,39 %



Tímové štatistiky:



Úspešnosť streľby: 1. Kazachstan 12,50 %, 2. ROC (Rusko) 12,13 %, 3. Švajčiarsko 11,42 %, 4. USA 10,84 %, 5. Česko 10,63 %, ... 14. SLOVENSKO 7,29 %



Úspešnosť využitia presiloviek: 1. Kazachstan 35,00 %, 2. Švajčiarsko 34,48 %, 3. Česko 30,00 %, 4. Fínsko 27,27 %, 5. Švédsko 27,27 %, ... 12. SLOVENSKO 15,00 %



Úspešnosť v oslabení: 1. USA 95,45 %, 2. Lotyšsko 94,74 %, 3. Kanada 89,47 %, 4. Dánsko 86,67 %, 5. Kazachstan 85,00 %, ... 15. SLOVENSKO 64,00 %



Najviac trestných minút: 1. Bielorusko 114 tr. minút, 2. SLOVENSKO 104, 3. Nemecko 99, 4. Taliansko 76, 5. Švajčiarsko 68.

Riga 4. júna (TASR) - Slovenský hokejový útočník Peter Cehlárik je po štvrťfinálových zápasoch na MS v Rige naďalej najproduktívnejší hráč šampionátu. V ôsmich zápasoch nazbieral 11 bodov za 5 gólov a 6 asistencií. Druhý v priebežnom poradí Kanaďan Connor Brown má rovnako 11 bodov, no na konte menej gólov. Cehlárik si však už svoje štatistiky nevylepší, keďže slovenský tím vypadol.Okrem Cehlárika, ktorý je so šiestimi asistenciami druhý v tomto ukazovateli po štvrťfinálových zápasoch, sa v popredí individuálnych štatistík nachádzajú ešte dvaja slovenskí hráči. Útočník Kristián Pospíšil a obranca Mislav Rosandič boli najmä po vyšších trestoch v zápase so Švajčiarskom na 2. resp. 4. mieste v počte trestných minút.