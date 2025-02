Cehlárik má slovenský rekord, sezónu na hojdačke spríjemňuje syn

Leksand 25. februára (TASR) - Útočník Peter Cehlárik je od soboty nový slovenský rekordér v počte odohratých zápasov v najvyššej švédskej hokejovej súťaži. Duel na ľade Timry (1:4) bol pre neho 314. v SHL, čím prekonal doterajšie maximum krajanov Ivana Majeského a Rastislava Pavlikovského. V sezóne, ktorá nie je ideálna pre tím Leksandu a ani pre samotného Cehlárika, mu novú energiu dodalo narodenie syna.



Pri poznámke TASR o vytvorení slovenského rekordu prekvapene poznamenal: "Priznám sa, nevedel som o tom. Dozvedel som sa to od vás." V 314 dueloch nazbieral 162 bodov (79 gólov, 83 asistencií), čo je po Pavlikovskom (176) a Ľubošovi Bartečkovi (194) tretí najlepší výkon slovenského hráča v súťaži. V najvyššej švédskej lige pôsobí ôsmu sezónu a netají, že si Švédsko zamiloval. Na sever Európy sa vybral ako 16-ročný, keď výkonmi prerástol dorast Žiliny. Neskôr síce absolvoval štvorročné pôsobenie v zámorí, no po ňom sa vrátil do Švédska rovnako ako po anabázach v KHL, resp. Švajčiarsku.



"Prostredie vo Švédsku ma formovalo od mojich 16-tich rokov. Takisto aj generácia, ktorá bola v tom čase v Luley. Je mi blízky tunajší štýl hokeja, ale aj to, ako funguje liga. Hráči idú naplno, dávajú do toho všetko. Zamiloval som sa do toho už v mladšom veku. SHL je náročná súťaž, ale je to o to väčšia zábava, pretože je s tým spojená veľká súťaživosť. Aj život vo Švédsku nám vyhovuje. Viem si predstaviť, že tu budem vychovávať svoje deti."



A už aj vychováva. Presne 24. januára sa stal z Cehlárika otec, keď sa mu narodil syn. S manželkou Soňou mu dali meno Andreas. "Tu vo Švédsku je to bežné meno a aj u nás v rodine máme Andreja - môjho brata. Meno Andreas sa jednoducho vyslovuje v oboch jazykoch a páči sa mi aj jeho význam," povedal Cehlárik pre TASR.



Novú životnú rolu si užíva a vníma aj impulz, ktorý prišiel narodením potomka. "Prinieslo mi to veľa nových pocitov, ktoré som predtým nemal. Od prvých dní mi to dodalo novú energiu. Po jeho narodení sa nám doma, samozrejme, zmenil režim. Je to teraz trochu ťažšie, ale dá sa to zvládnuť. Do postele sa zvyčajne dostanem okolo polnoci a vstávam o 6.30, čo je celkom v poriadku. Manželka medzitým vstáva ešte raz. Noci sú fajn, no malý je veľmi aktívny potom cez deň," poznamenal Cehlárik s úsmevom a k téme "otec - hokejista" dodal: "Môj dobrý kamarát mi vravel, že hráči dostali po narodení dieťaťa akúsi energiu navyše a začalo sa im viac dariť. Nevedel som si to predstaviť a považoval som to za hlúposť. Teraz mám pocit, že mám v sebe väčší pokoj, keď viem, že malý je zdravý a je všetko v poriadku. Tešíme sa z neho každý deň. Keď sa narodil, mal som obdobie, keď som v desiatich zápasoch nazbieral asi desať bodov. Začalo sa mi viac dariť, ale myslím si, že to bolo skôr o tom, že sa darilo celému tímu."



Zatiaľ čo v osobnom živote prežíva radostné chvíle, v hokejovom to nie je ideálne. V uplynulej sezóne 2024/2025 získal v základnej časti SHL 39 bodov (19+20) a bol najproduktívnejší hráč tímu, tentoraz bodovo zaostáva. Po 33 dueloch mal na konte 18 bodov (9+9) a ak by si súčasné tempo udržal do konca ZČ, dostal by sa na 22. "S tými číslami nie som spokojný. Ofenzíva nášho tímu sa pred sezónou príliš nezmenila, no napriek tomu sme vo viacerých zápasoch nehrali efektívne. Spočiatku sme hrali naivne a mysleli si, že to pôjde samé. Boli sme neefektívni a ja tiež. K tomu sme robili chyby, za ktoré sme platili inkasovanými gólmi. Je to sezóna plná prekážok, v podstate ako na hojdačke," priznal Cehlárik pre TASR.



Leksand, ktorý vlani obsadil v dlhodobej časti 5. miesto, sa tentoraz pohybuje na priečkach znamenajúcich predkolo play off. Vo vyrovnanej súťaži však príliš nezaostával, pred utorňajším zápasom na ľade lídra tabuľky Brynäs mal na 9. mieste iba dvojbodovú stratu na šiestu Skellefteu. Pred zostávajúcimi siedmimi zápasmi v základnej časti bola pred Leksandom jednoznačná úloha - priamy postup do play off. V súvislosti s ambíciami je pochopiteľný tlak na legionárov. "Tu nie je legionársky limit, no je zrejmé, že od zahraničných hráčov sa očakáva, že budú ťahať tímy. Určite cítiť očakávania ľudí, ktorí sú okolo nášho klubu. Keď sa prehráva, tak to dávajú najavo viac nám než domácim hráčom. Je to však súčasť toho, keď je hráč v tejto pozícii. Mňa baví byť v nej. Ja sa snažím hrať svoj hokej a robiť si svoju prácu. Viacerým hráčom tímu sa po prebiehajúcej sezóne končí zmluva. Aj preto sú možno pod určitým tlakom a odzrkadlilo sa to na našej hre. Keď ste dlhšie v jednom klube, tak vidíte, kam smeruje a chcete, aby sa posúval vyššie. Realita však môže byť iná. Teraz sme na hrane play off a máme čo robiť," povedal Cehlárik.



Pravidelný reprezentant SR nechýbal na uplynulých dvoch MS a v prebiehajúcej sezóne doviedol v pozícii kapitána SR k triumfu na Nemeckom pohári. Svetový šampionát sa v roku 2025 uskutoční práve vo Švédsku, čo je pre Cehlárika zaujímavá predstava. "Bolo by pre mňa skvelé odohrať šampionát vo Švédsku. Uvidíme, aká je predstava trénerov a ako sa bude vyvíjať tím. Videl som, že počas sezóny v ňom bolo veľa mladých hráčov a som zvedavý, ako bude vyzerať v príprave a na MS."



Rodenému Žilinčanovi neunikajú ani výsledky nováčika najvyššej slovenskej súťaže, ktorý si počína nad očakávania. Žilinskí "vlci" majú pred finišom základnej časti na dosah priamu účasť v play off a výkonmi si rýchlo získali rešpekt súperov. "Sledujem ich, mám tam kamarátov. Som milo prekvapený tým, ako sa tímu darí a že je tam, kde je. Viem, že cieľ bola play off. Klub išiel dopredu a verím, že sa to páči aj fanúšikom. Ten klub niekam smeruje a dúfam, že bude na zápasy chodiť viac a viac divákov," poznamenal Cehlárik pre TASR.