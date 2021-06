Cehlárik napriek prehre pochválil spoluhráčov: Som na nich hrdý

Riga 3. júna (TASR) - Slovenskí hokejisti nezvládli vo štvrťfinále na MS v Rige najmä úvod zápasu (1:6), súper z USA bol v prvej dvadsaťminútovke ako prírodný živel. Defenzívu SR lámal ako hurikán, strely jeho hráčov pálili ako oheň a zámorskí hokejisti boli navyše aj rýchli ako prívalová voda. V druhej tretine sa zverenci Craiga Ramsayho zdvihli, ale to už bolo na dobre hrajúceho súpera málo.



Razantný nástup Američanov prišiel ihneď po úvodnom buly, v tretej minúte dokonca mali možnosť presilovky 5 na 3. "Nebol to štart, aký sme chceli mať, hneď prišla tá oslabovka, potom sme urobili chyby. Ťažko sa dobieha taký tím ako USA," uviedol po zápase útočník Marek Hrivík.



Jediný gól Slovenska strelil Peter Cehlárik, najproduktívnejší hráč Ramsayho výberu na šampionáte. Aj on uviedol, že úvod zápasu rozhodol: "Vybehli na nás bez rešpektu, dostali nás pod tlak. Tempo zápasu bolo ešte väčšie ako v zápasoch predtým. Mali sme s tým problém. Oslabovku sme zahrali výborne, ale tri góly sa ťažko dobiehajú. Už sme to nedokázali zvrátiť."



Jedenásťbodový útočník Slovenska však napriek hladkej štvrťfinálovej prehre zhodnotil turnaj pozitívne: "Američania nemali pred nami žiadny rešpekt, ukázali nám to, ale to sa dalo čakať. A mali lepší pohyb. Na druhej strane my sme sa počas turnaja sústredili sami na seba a vyhecovali sme sa k dobrým výkonom. Ja som hrdý na všetkých hráčov."



Podobné pocity z vystúpenia Slovákov mal aj Hrivík: "Mali sme mladý tím, to bolo cítiť v kritických momentoch. Občas sme panikárili a nevedeli sme ustáliť hru. Ale vždy sme boli schopní zahodiť to za hlavu a poučiť. sa. Škoda toho úvodu s USA. Pozitívum je, že veľa hráčov hralo na MS po prvý raz. Takže je tu aj veľmi veľa pozitív a veľa hráčov si odnesie spomienky a posunie ich to v kariére. Na toto sa ani po tejto prehre nemôže zabudnúť, toto je pozitívne."



Hrivík mal počas šampionátu aj zdravotný problém, išlo o dolnú časť tela, ale čo konkrétne ho trápilo, nechcel prezradiť: "To je už zbytočné rozoberať. Bol som na tom dobre."



Spolu s Hrivíkom a Cehlárikom hral v prvom útoku aj Róbert Lantoši, práve táto elitná formácia sa postarala o väčšinu gólov SR. "Chémia nám fungovala. Užívali sme si to, verím, že sa ešte v reprezentácii v budúcnosti stretneme. Chceli sme byť lídrami, darilo sa nám. Ale sme smutní, že sme prehrali vo štvrťfinále," povedal Cehlárik.



Túžbu zahrať si nielen so spoluhráčmi v útoku vyslovil aj Hrivík, ktorý pochvlálil najmä trojicu mladíkov Samuela Kňažka, Šimona Nemca a Juraja Slafkovského. "Majú pred sebou skvelú budúcnosť. Reprezentácia na nich môže stavať, teším sa, že si s nimi v budúcnosti ešte zahrám. Chcem, aby im vyšiel draft a aby nám robili radosť," dodal Hrivík.