Cehlárik pred druhým zápasom so Švédskom: Musíme sa poučiť z chýb

Peking 10. februára (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti nastúpia už o necelých 24 hodín po úvodnej prehre na ZOH v Pekingu s Fínskom 2:6 proti ďalšiemu severskému súperovi. V druhom zápase C-skupiny ich čakajú Švédi, s ktorými prehrali uplynulých šesť duelov.



Zverencom trénera Craiga Ramsayho nevyšiel úvodný súboj na turnaji. Aj keď na začiatku zatlačili favoritov a ujali sa vedenia, súper v ďalšom priebehu potrestal slovenské chyby a od stavu 3:1 kontroloval zápas. "Musíme sa z toho oklepať a poučiť sa. To, že sa dostanú k nám do tretiny a budú nás mlieť, tomu nezabránime, ale možno trošku menej prečíslení a zajtra uhráme dobrý výsledok," povedal po úvodnom zápase brankár Branislav Konrád.



Švédi naopak vstúpili do turnaja víťazstvom nad Lotyšskom 3:2. Dva góly strelil Lucas Wallmark a jeden pridal Anton Lander. "Tri korunky" prestrieľali súpera 26:17, no Lotyši po góle na 2:3 v 47. minúte dokázali súpera zatlačiť a niekoľkokrát sa dostali blízko k vyrovnaniu. Švédi však výhru udržali.



Slováci s nimi majú výrazne horšiu vzájomnú bilanciu. Z 39 doterajších súbojov prehrali 26, tri sa skončili remízou a len v desiatich sa tešili z výhry. V prospech severanov hovorí jasne aj skóre 130:85. Posledný vzájomný duel odohrali obe krajiny na vlaňajších MS v Rige, kde zverenci trénera Craiga Ramsayho prehrali 1:3. Jediný gól strelil líder terajšieho tímu Peter Cehlárik, ktorého nakoniec vyhlásili za najlepšieho hráča turnaja.



Slováci prehrali so svojím piatkovým súperom uplynulých šesť duelov, z triumfu sa tešili naposledy v apríli 2015, keď v Bratislave vyhrali v rámci Euro Hockey Challenge 3:1. Na veľkom turnaji zdolali Švédov naposledy vo štvrťfinále ZOH 2010 vo Vanocuveri (4:3).



"Musíme si prejsť video a poučiť sa z chýb, ktoré sme spravili v prvom zápase s Fínskom. Tak, aby sa zajtra nestali znova. Dopredu sme si vytvárali šance, v ofenzíve sme ukázali dobré veci, ale inkasovali sme po tých prečísleniach. Musíme hrať lepšie smerom dozadu," povedal pre TASR Cehlárik.



Duel vo Wukesong Sports Centre odštartuje o 9.40 SEČ, tréner Craig Ramsay po stretnutí s Fínskom avizoval, že môže prísť k zmenám v zostave. "Pravdepodobne niečo pomeníme, ale ešte sme sa nerozhodli. V útočnom pásme sme robili veľa veci veľmi dobre, čo ma teší, ale musíme hrať lepšie v defenzíve a čo je ešte dôležitejšie, v strednom pásme. Nemôžeme nechať súperov, aby k nám prechádzali s takou rýchlosťou," povedal.