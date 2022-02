Cehlárik sa pripojí k tímu, Rosandičov tretí test je negatívny

Peking 6. februára (TASR) - Slovenský útočník Peter Cehlárik mal aj štvrtý test s negatívnym výsledkom a v pondelok sa pripojí k hokejovej reprezentácii na ZOH v Pekingu. Mislav Rosandič mal negatívny aj tretí potvrdzujúci test a môže sa pripojiť k tímu. Dvadsaťsedemročný obranca mal po prílete na ZOH do Pekingu pozitívny výsledok, preto musel absolvovať kontrolný test. Ten bol negatívny a potvrdilo ho aj ďalšie testovanie.



Slovenská reprezentácia je v Pekingu už takmer v kompletnom zložení. V dejisku hier je dokopy 24 hráčov, chýba už len Cehlárik. Dvadsaťšesťročný krídelník mal v Bratislave aj štvrtý test s negatívnym výsledkom a v pondelok sa pripojí k reprezentácii. Do Pekingu by mal doraziť o 16.10 miestneho času. Rosandič mal po prílete pozitívny test, preto musel absolvovať kontrolný test. Ten bol negatívny, potvrdiť ho musí ešte jedno testovanie.



Slováci odohrajú v pondelok o 12.30 SEČ prípravný zápas proti Nemecku. Hrať sa bude 2x20 minút + 5 minút vo formáte 3 na 3.