Cehlárik sa vrátil do Leksandu, zmluvu podpísal do roku 2026

Leksand 9. februára (TASR) - Slovenský hokejový útočník Peter Cehlárik bude opäť pôsobiť v Leksande. So švédskym klubom podpísal zmluvu až do konca sezóny 2025/2026. Informoval o tom oficiálny klubový web.



Cehlárik zažil v Leksande úspešné pôsobenie v sezóne 2020/2021. Dvadsaťsedemročný krídelník naposledy pôsobil vo švajčiarskom Zugu, s ktorým sa dohodol na ukončení spolupráce.



"Teším sa na návrat do Leksandu. Som vďačný za dôveru, ktorú som opäť dostal. Už keď som pred dvoma rokmi odchádzal, cítil som, že tam kus mňa zostal. Leksand bol pre mňa a moju rodinu niečím výnimočný a sme radi, že ho môžeme opäť nazývať naším domovom. Pre mňa je to dlhodobé rozhodnutie. Urobím všetko, čo bude v mojich silách, aby som pomohol tímu dosiahnuť úspechy," uviedol Cehlárik.



Za švédsky klub hral v ročníku 2020/21, keď v 45 dueloch nazbieral 40 bodov (20+20) a vytvoril úderné partnerstvo s vtedy najproduktívnejším hráčom súťaže Marekom Hrivíkom (51 b). Slovenský center v Leksande pôsobí aj teraz, i keď je momentálne zranený, a tak by mohli krajania nadviazať na úspešnú spoluprácu.