Cehlárik skóroval, Hrivík asistoval. Leksand zvíťazil

Štokholm 25. februára (TASR) - Slovenskí hokejoví legionári Peter Cehlárik a Marek Hrivík bodovo prispeli k výhre Leksandu v sobotňajšom dueli 47. kola švédskej ligy na ľade Skelleftey 2:1.



Líder tabuľky viedol po góle Linusa Lindströma, o dve minúty na to sa však po asistencii Hrivíka gólovo presadil krídelník Cehlárik. Gól obrancu hostí Olleho Alsinga na 2:1 zo 17. minúty sa napokon ukázal víťazný. Leksand figuruje na siedmom mieste tabuľky, od postupovej pozície do štvrťfinále play off ho delia dva body.