Nedela 28. december 2025
Cehlárik strelil štvrtý gól v sezóne, Leksand podľahol Färjestadu 1:2

Na archívnej snímke slovenský hokejový reprezentant Peter Cehlárik. Foto: TASR - Martin Baumann

Tridsaťročný útočník poslal v 50. minúte domáci tím do vedenia, no hostia dokázali v závere vyrovnať a v predĺžení strhnúť víťazstvo na svoju stranu.

Autor TASR
Štokholm 28. decembra (TASR) - Slovenský hokejista Peter Cehlárik strelil štvrtý gól v prebiehajúcej sezóne najvyššej švédskej súťaže. V nedeľnom zápase dal jediný gól Leksandu, ktorý prehral s Färjestadom 1:2 po predĺžení.

Tridsaťročný útočník poslal v 50. minúte domáci tím do vedenia, no hostia dokázali v závere vyrovnať a v predĺžení strhnúť víťazstvo na svoju stranu. Cehlárik nazbieral v tomto ročníku SHL v 29 stretnutiach 20 kanadských bodov za štyri góly a 16 asistencií. Leksand bodoval v druhom zápase za sebou, ale stále zostáva v tabuľke na poslednom 14. mieste.
