Cehlárika vyradilo zranenie, na MS necestujú ani Žiak a Královič
Slováci odštartujú MS vo Fribourgu v sobotu od 12.15 zápasom proti Nórsku.
Spišská Nová Ves 9. mája (TASR) - Slovenský hokejový útočník Peter Cehlárik nebude štartovať na MS vo Švajčiarsku. Z účasti ho vyradili pretrvávajúce zdravotné problémy, pre ktoré nedohral sobotňajší prípravný zápas proti Dánsku. Z tímu, ktorý absolvoval záverečný týždeň prípravy, necestujú na šampionát ani obrancovia Adam Žiak a Tomáš Královič.
Po záverečnom prípravnom zápase proti Dánsku (4:2) v Spišskej Novej Vsi to potvrdil tréner Vladimír Országh. „Cehlárik mal zdravotné problémy, ktoré pretrvávali. Snažil sa, aby sa to nejako vyriešilo. Dnes odstúpil zo zápasu počas tretej tretiny a zdravotný stav mu neumožňuje pokračovať,“ poznamenal Országh.
K reprezentácii sa pred odchodom na MS (15. - 31. mája) pripojí útočník Oliver Okuliar, ktorý dostal zápasové voľno po tom, čo so Skellefteou zvíťazil vo švédskej lige. Vedenie reprezentácie ešte sleduje aj situáciu v zámorskej súťaži AHL, v ktorej pôsobia obranca Viliam Kmec či útočníci Martin Chromiak a Filip Mešár.
