< sekcia Šport
Celebrini dosiahol na métu 100 bodov ako ôsmy najmladší v histórii
Celebrini, ktorý reprezentoval Kanadu na majstrovstvách sveta 2025, zaznamenal 100. bod (39+61) v noci na nedeľu vo svojom 96. zápase.
Autor TASR
New York 30. novembra (TASR) - Hokejový útočník Macklin Celebrini zo San Jose Sharks nazbieral ako ôsmy najmladší hráč v histórii NHL 100 kanadských bodov. Prvý muž draftu 2024 dosiahol túto métu vo veku 19 rokov a 169 dní, čím vyrovnal zápis Eddieho Olczyka.
Celebrini, ktorý reprezentoval Kanadu na majstrovstvách sveta 2025, zaznamenal 100. bod (39+61) v noci na nedeľu vo svojom 96. zápase na ľade Vegas Golden Knights, kde Sharks prehrali 3:4. Celebrini asistoval pri góle Willa Smitha.
Na stobodovú hranicu sa v mladšom veku ako Celebrini a Olczyk dostali len Sidney Crosby (18 rokov, 253 dní), Dale Hawerchuk (18 rokov, 354 dní), Wayne Gretzky (19 rokov, 29 dní), Ted Kennedy (19 rokov, 88 dní), Brian Bellows (19 rokov, 104 dní), Jimmy Carson (19 rokov, 116 dní) a Pierre Turgeon (19 rokov, 156 dní).
Celebrini, ktorý reprezentoval Kanadu na majstrovstvách sveta 2025, zaznamenal 100. bod (39+61) v noci na nedeľu vo svojom 96. zápase na ľade Vegas Golden Knights, kde Sharks prehrali 3:4. Celebrini asistoval pri góle Willa Smitha.
Na stobodovú hranicu sa v mladšom veku ako Celebrini a Olczyk dostali len Sidney Crosby (18 rokov, 253 dní), Dale Hawerchuk (18 rokov, 354 dní), Wayne Gretzky (19 rokov, 29 dní), Ted Kennedy (19 rokov, 88 dní), Brian Bellows (19 rokov, 104 dní), Jimmy Carson (19 rokov, 116 dní) a Pierre Turgeon (19 rokov, 156 dní).