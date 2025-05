Celebrini, Hutson a Wolf sú v nominácii na Calderovu trofej

New York 6. mája (TASR) - Do trojčlennej nominácie na Calderovu trofej pre najlepšieho nováčika NHL sa dostali útočník Macklin Celebrini, obranca Lane Hutson a brankár Dustin Wolf. O držiteľovi ocenenia rozhoduje Profesionálna asociácia hokejových novinárov (PHO).



Celebrini bol v roku 2024 jednotka draftu a vysoké očakávania splnil už v nováčikovskej sezóne. Jeho tím San Jose Sharks síce obsadil posledné miesto v tabuľke NHL po základnej časti, no mladý Kanaďan bol najproduktívnejší hráč tímu so 63 bodmi za 25 gólov a 38 asistencií. Najvýraznejšie zažiaril 10. apríla, keď mal v zápase proti Minnesote bilanciu 3+2. Zároveň sa stal druhým najprodutívnejším nováčikom ročníka a dosiahol mezdi nimi najlepší priemer bodu na zápas.



Spomedzi „zelenáčov“ bol produktívnejší iba obranca Lane Hutson z Montrealu. Odohral všetkých 82 zápasov, v ktorých nazbueral 66 bodov za 6 gólov a 60 asistencií. Jeho bodový súčet bol štvrtý najlepší v podaní obrancu nováčika v histórii profiligy. Montrealu pomohol k postupu do play off, v ktorom jeho tím vypadol po prehre s Washingtonom v 1. kole. Spoluhráč slovenského útočníka Juraja Slafkovského Hutson mal v piatich zápasoch päť bodov (0+5).



Brankár Dustin Wolf z Calgary dosiahol v nováčikovskej sezóne 29 víťazstiev, okrem nich aj 16 prehier v riadnom hracom čase a 8 po predĺžení/sam. nájazdoch. V základnej časti odchytal 53 duelov, v ktorých mal 91-percentnú úspešnosť zákrokov. Zatiaľ posledný brankár, ktorý sa stal najlepším nováčikom sezóny, bol Steve Mason z Columbusu v roku 2009.



Calderova trofej sa v NHL udeľuje od roku 1937. V roku 1981 ju získal Slovák Peter Šťastný. Za výkony v predošlom ročníku 2023/2024 ju dostal útočník Connor Bedard z Chicaga. Vedenie NHL zatiaľ nešpecifikovalo termín, v ktorom vyhlási jej nového držiteľa.