Celebrini podpísal trojročný nováčikovský kontrakt so San Jose

San Jose 7. júla (TASR) - Kanadský hokejista Macklin Celebrini, jednotka nedávneho draftu NHL, podpísal trojročný nováčikovský kontrakt s klubom San Jose Sharks. Z platového stropu "žralokov" ukrojí v každej z troch sezón 975-tisíc dolárov a môže získať aj výkonnostné bonusy v celkovej výške 3,5 milióna dolárov.



Celebrini v ročníku 2023/2024 v univerzitnej súťaži NCAA a počas draftu uviedol, že je blízko k rozhodnutiu, kde odohrá nasledujúci ročník. Jedna z možností bolo aj zotrvanie na univerzite, no podpisom kontraktu so Sharks sa stal profesionálom a do NCAA sa už nevráti. "Macklin nie je len špeciálny hráč na ľade, ale je pripravený, sebavedomý a inteligentný aj mimo neho. Jeho kombinácia schopností a hokejového citu je vzácna a sme si istí, že je pripravený na prechod do NHL. Sme veľmi radi, že sme si Macklina zaviazali kontraktom a môže sa zapojiť do prípravy Sharks na sezónu 2024/2025," povedal pre klubový web generálny manažér Sharks Mike Grier.



Celebrini nazbieral v uplynulej sezóne v drese Bostonskej univerzity 64 bodov (32+32) v 38 dueloch a ako najmladší v histórii získal Hobey Baker Award pre najlepšieho hokejistu vysokoškolskej NCAA. Bol aj najlepší nováčik a hráč sezóny v Hockey East. Kanadu reprezentoval na MS hráčov do 20 rokov a s ôsmimi bodmi (4+4) v piatich zápasoch bol najproduktívnejší hráč tímu. V roku 2023 pomohol svojej krajine k zisku bronzu na MS hráčov do 18 rokov.