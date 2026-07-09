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Celebrini sa stal Hráčom roka podľa IIHF

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Na snímke zľava brankár Samuel Hlavaj (Slovensko), Macklin Celebrini (Kanada) a Mislav Rosandič (Slovensko) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Kanada na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 24. mája 2026. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Druhý v hlasovaní skončil brankár Connor Hellebuyck (20,4), ktorý doviedol USA k zlatu na ZOH v Miláne.

Autor TASR
Zürich 9. júla (TASR) - Kanadský útočník Macklin Celebrini sa stal Hráčom roka podľa Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF). Dvadsaťročného centra vybrali svojím hlasovaním členovia médií a úsekov IIHF, v ankete získal 40,8 percenta hlasov.

Druhý v hlasovaní skončil brankár Connor Hellebuyck (20,4), ktorý doviedol USA k zlatu na ZOH v Miláne. Tretie miesto obsadil fínsky útočník Sebastian Aho so 14,3 percentami hlasov. Ďalej nasledovali Connor McDavid (12,2), Jacob Slavin, Quinn Hughes a Jack Hughes.

Celebrini sa stal najlepším strelcom olympijského turnaja (5 gólov), najproduktívnejším hráčom (10 bodov) a s kanadskou reprezentáciou získal striebornú medailu. Center San Jose Sharks sa neskôr predstavil aj na MS vo Švajčiarsku, na ktorých bol kapitán kanadského tímu. V produktivite šampionátu obsadil druhé miesto. Vyhlásili ho za najlepšieho útočníka MS a dostal sa aj do All Star tímu turnaja. V základnej časti NHL nazbieral 115 bodov a skončil štvrtý v produktivite.

Ocenenie IIHF mužský Hráč roka sa udeľuje každoročne hokejistovi, ktorý „je najlepší príklad výnimočných zručností, odhodlania, tímového úspechu a športového charakteru na ľade aj mimo neho počas predchádzajúcej sezóny“.

Kandidáti museli hrať aspoň na jednom turnaji IIHF, ako aj v najvyššej lige. Trofej IIHF pre hráča roka je natrvalo umiestnená v Hokejovej sieni slávy v Toronte a víťazovi je prezentovaná menšia verzia.



Víťazi ankety Hráč roka podľa IIHF:

2025/2026: Macklin Celebrini (útočník, Kanada)

2024/2025: Sven Andrighetto (útočník, Švajčiarsko)

2023/2024: Roman Červenka (útočník, Česko)

2022/2023: Connor Bedard (útočník, Kanada)
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