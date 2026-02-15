Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Celebrini strelil gól z trestného strieľania ako prvý hráč z NHL

Kanadský Macklin Celebrini (17) korčuľuje počas predkola mužského hokejového zápasu medzi Kanadou a Francúzskom na Zimných olympijských hrách 2026 v Miláne v Taliansku v nedeľu 15. februára 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Miláno 15. februára (TASR) - Kanadský hokejový útočník Macklin Celebrini sa stal prvým hráčom z NHL, ktorý skóroval z trestného strieľania na ZOH. Podarilo sa mu to v nedeľňajšom zápase A-skupiny, v ktorom favorizovaní Kanaďania deklasovali Francúzsko 10:2.

Celebrini sa presadil z trestného strieľania v 38. minúte po tom, čo ho v úniku fauloval Florian Chakiachvili. Brankára Juliana Juncu, ktorý v prebiehajúcej sezóne pôsobí v Dukle Trenčín, prekonal po tom, čo naznačil kľučku do backhendu, no puk si prehodil na forhend a zvýšil na priebežných 5:1.

Celebrini je zároveň prvý hráč, ktorý skóroval z trestného strieľania na ZOH od 21. februára 2006, keď sa to podarilo Kazachovi Jevgenijovi Koreškovovi proti Lotyšsku.

Spomedzi hráčov NHL neuspeli v trestných strieľaniach na ZOH Alexej Jašin, Alexej Kovaľov, Milan Hejduk, Hnat Domenichelli, Sidney Crosby, Corey Perry a a ani Patrick Kane, ktorý neskóroval z dvoch pokusov v zápase s Fínskom v súboji o bronz v roku 2014.
