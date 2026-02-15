< sekcia Šport
Celebrini strelil gól z trestného strieľania ako prvý hráč z NHL
Celebrini je zároveň prvý hráč, ktorý skóroval z trestného strieľania na ZOH od 21. februára 2006, keď sa to podarilo Kazachovi Jevgenijovi Koreškovovi proti Lotyšsku.
Autor TASR
Miláno 15. februára (TASR) - Kanadský hokejový útočník Macklin Celebrini sa stal prvým hráčom z NHL, ktorý skóroval z trestného strieľania na ZOH. Podarilo sa mu to v nedeľňajšom zápase A-skupiny, v ktorom favorizovaní Kanaďania deklasovali Francúzsko 10:2.
Celebrini sa presadil z trestného strieľania v 38. minúte po tom, čo ho v úniku fauloval Florian Chakiachvili. Brankára Juliana Juncu, ktorý v prebiehajúcej sezóne pôsobí v Dukle Trenčín, prekonal po tom, čo naznačil kľučku do backhendu, no puk si prehodil na forhend a zvýšil na priebežných 5:1.
Spomedzi hráčov NHL neuspeli v trestných strieľaniach na ZOH Alexej Jašin, Alexej Kovaľov, Milan Hejduk, Hnat Domenichelli, Sidney Crosby, Corey Perry a a ani Patrick Kane, ktorý neskóroval z dvoch pokusov v zápase s Fínskom v súboji o bronz v roku 2014.
