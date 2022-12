Celkovým víťazom ankety Zlatý pedál sa stal opäť Peter Sagan

Bratislava 17. decembra (TASR) - Peter Sagan sa stal trinástykrát absolútnym víťazom ankety Zlatý pedál pre najlepšieho slovenského cyklistu. Okrem toho triumfoval opäť aj v kategórii cestná cyklistika. Za tridsaťdvaročným jazdcom tímu TotalEnergies skončil v hlavnej kategórii druhýkrát po sebe Martin Svrček (Quick Step Alpha Vinyl Team), tretie miesto patrí bikrosárke Dominike Maníkovej.



Sagan zaznamenal v uplynulej sezóne dve víťazstvá, okrem ďalšieho triumfu na MSR sa tešil aj z etapových vavrínov v tretej etape Okolo Švajčiarska. Na jarnej klasike Miláno - Turín si pripísal piate miesto, štyrikrát sa umiestnil v top 5 na Tour de France a na svetovom šampionáte obsadil siedmu priečku. Aktuálne jediný Slovák vo WorldTour tíme Svrček má za sebou prvú sezónu medzi mužmi. Po pár štartoch na jarných podujatiach ho na dlhší čas vyradila zlomenina kľúčnej kosti. No už na MSR obsadil v elitnej kategórii piate miesto. Z pretekov Okolo Slovenska vybojoval v úvodnom prológu deviatu priečku a celkovo dres najlepšieho Slováka, z MS si odniesol 16. miesto spomedzi jazdcov do 23 rokov. Maníková sa zároveň stala víťazkou kategórie BMX. Vekom ešte len mladšia juniorka ukázala v sezóne 2022 výborné výsledky, zvíťazila v pretekoch európskeho pohára v Stuttgarte a na MS obsadila po páde 7. miesto. Vo viacerých kolách pretekov SP postúpila medzi ženami U23 až do finále, z kolumbijskej Bogoty si odniesla 5. miesto.



V kategórii cross country po niekoľkých rokoch kraľovania Martina Haringa prebrala žezlo Terézia Ciriaková (CyS - Akadémia Petra Sagana). Druhým rokom juniorka mala v sezóne 73 štartov v štyroch najväčších odvetviach cyklistiky - horskej, cestnej, dráhovej i cyklokrose. Najvýraznejší výsledok na medzinárodnej scéne dosiahla práve v cross country, keď na ME v portugalskej Anadii vybojovala striebornú medailu v eliminátore spoločnej kategórie žien a junioriek a 6. miesto v shorttracku.



Ocenenie pre najlepšieho cyklistu na dráhe získala aj tento rok Alžbeta Bačíková (CK Dukla Bratislava). V sezóne 2022 sa výsledkami prebojovala medzi 24 najlepších dráhových cyklistiek, keď až v troch disciplínach získala miestenku na majstrovstvá sveta. V súťaži o dúhový dres obsadila 14. miesto vo vylučovacích pretekoch a 15. v scratchi, vysoko bodovala aj na Nation cupoch. Účasti na nich predchádzali pódiá a výsledky z C1 a C2 podujatí v Európe. Úspešnú sezónu má za sebou aj najlepší slovenský zjazdár Rasťo Baránek, ktorý obsadil desiate miesto na ME i tri piate v pretekoch Európskeho pohára v zjazde. V odvetví BMX freestyle triumfoval Adrián Miko, ktorý získal 13. miesto na ME i na C1 pretekoch v chorvátskom Osijeku v BMX park. Vo francúzskom Montpellier obsadil 7. priečku v kategórii expert.



Paracyklista Jozef Metelka zbieral úspechy najmä na dráhe. Na paracyklistických MS si z parížskeho velodrómu odniesol tri tituly majstra sveta (omnium, stíhacie preteky na 4 km, scratch) a jednu bronzovú medailu z disciplíny 1 km s pevným štartom. V cyklokrose triumfoval aktuálne deviaty jazdec svetového rebríčka juniorov Matthias Schwarzbacher. V kategórii cyklotrial získal ocenenie Samuel Hlavatý, ktorý sa opäť prepracoval medzi šesticu najlepších trialistov sveta. Obhájil domáci majstrovský titul a priniesol na Slovensko dve piate miesta C1 pretekov v Arkansase i Nemecku. Na MS sa prebojoval až do finále, z ktorého si odniesol 6. miesto. Víťazom ankety zlatý pedál v odvetví masters sa stal Zdeno Šlúch. V sálovej cyklistike triumfovali Eszter Kulichová a Dóra Rákoczová. Za talent vyhlásili cyklokrosárku Viktóriu Chladoňovú, ktorá zvíťazila na C2 pretekoch v Podbrezovej, skončila druhá na SP v Tábore a ôsma na ME. Cenu za celoživotný prínos k cyklistike získali Pavol Gálik a Ladislav Longauer.