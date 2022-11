Celta Vigo prepustila trénera Coudeta

Vigo 2. novembra (TASR) - Španielsky futbalový klub Celta Vigo v stredu prepustil trénera Eduarda Coudeta. Dôvodom bol zlý vstup do sezóny, po ktorom je tím až na 16. mieste La Ligy jeden bod nad pásmom zostupu.



Argentínsky tréner prišiel do klubu v novembri 2020, keď vystriedal Oscara Garciu a mal zmluvu do roku 2024. Celta však prehrala štyri z posledných piatich duelov, v tom ďalšom uhrala len remízu a to stálo Coudeta krk.



Podľa španielskych médií by ho mal nahradiť Carlos Carvalhal, ktorý by mal s klubom podpísať dvojročný kontrakt. Informovala agentúra AFP.