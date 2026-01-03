< sekcia Šport
Celta Vigo zdolala Valenciu 4:1
Pre domácich to bol tretí triumf z posledných štyroch ligových duelov, hostia naopak nedokázali naplno bodovať v piatom zápase za sebou.
Autor TASR
Madrid 3. januára (TASR) - Futbalisti Celty Vigo zvíťazili v 18. kole španielskej La Ligy nad Valenciou 4:1. Pre domácich to bol tretí triumf z posledných štyroch ligových duelov, hostia naopak nedokázali naplno bodovať v piatom zápase za sebou.
