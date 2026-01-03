Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Celta Vigo zdolala Valenciu 4:1

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Madrid 3. januára (TASR) - Futbalisti Celty Vigo zvíťazili v 18. kole španielskej La Ligy nad Valenciou 4:1. Pre domácich to bol tretí triumf z posledných štyroch ligových duelov, hostia naopak nedokázali naplno bodovať v piatom zápase za sebou.



La Liga - 18. kolo:

Celta Vigo - CF Valencia 4:1 (1:0)

Góly: 33. a 59. Iglesias (prvý z 11 m), 83. El Abdellaoui, 90+5. Alvarez - 70. Pepelu
.

