Nedela 2. november 2025
Celta Vigo zvíťazila v 11. kole La Ligy na pôde Levante 2:1

Ilustračná snímka. Foto: TASR

evante dohrávalo od 26. minúty bez vylúčeného Unaia Vencedora, za bezgólového stavu nepremenilo pokutový kop.

Autor TASR
Madrid 2. novembra (TASR) - Futbalisti Celty Vigo dosiahli druhé víťazstvo v tejto sezóne La Ligy. V 11. kole najvyššej španielskej súťaže triumfovali na pôde Levante 2:1 a v neúplnej tabuľke sa posunuli na 11. miesto. O zisku troch bodov pre galícijský tím rozhodol v 91. minúte Miguel Roman. Levante dohrávalo od 26. minúty bez vylúčeného Unaia Vencedora, za bezgólového stavu nepremenilo pokutový kop.



La Liga - 11. kolo:

UD Levante - Celta Vigo 1:2 (0:1)

Góly: 66. Arriaga - 40. Mingueza, 90.+1 Roman, ČK: 26. Vencedor (Levante)
