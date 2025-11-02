< sekcia Šport
Celta Vigo zvíťazila v 11. kole La Ligy na pôde Levante 2:1
evante dohrávalo od 26. minúty bez vylúčeného Unaia Vencedora, za bezgólového stavu nepremenilo pokutový kop.
Autor TASR
Madrid 2. novembra (TASR) - Futbalisti Celty Vigo dosiahli druhé víťazstvo v tejto sezóne La Ligy. V 11. kole najvyššej španielskej súťaže triumfovali na pôde Levante 2:1 a v neúplnej tabuľke sa posunuli na 11. miesto. O zisku troch bodov pre galícijský tím rozhodol v 91. minúte Miguel Roman. Levante dohrávalo od 26. minúty bez vylúčeného Unaia Vencedora, za bezgólového stavu nepremenilo pokutový kop.
La Liga - 11. kolo:
UD Levante - Celta Vigo 1:2 (0:1)
Góly: 66. Arriaga - 40. Mingueza, 90.+1 Roman, ČK: 26. Vencedor (Levante)
La Liga - 11. kolo:
UD Levante - Celta Vigo 1:2 (0:1)
Góly: 66. Arriaga - 40. Mingueza, 90.+1 Roman, ČK: 26. Vencedor (Levante)