Celtic Glasgow vyhral Škótsky pohár, v rozstrele zdolal hráčov Hearts

Glasgow 20. decembra (TASR) - Futbalisti Celticu Glasgow sa stali víťazmi Škótskeho pohára 2019/2020. V nedeľnom finále zdolali v Hampden Parku tím Heart of Midlothian v rozstrele z 11 m, keď sa duel aj po predĺžení skončil 3:3.



Zápas sa mal pôvodne hrať v máji, no pre pandémiu koronavírusu ho odložili. Celtic obhájil titul a v druhej najstaršej pohárovej súťaži na svete má na svojom konte už okrúhlych 40 triumfov. Túto trofej získal štvrtýkrát za sebou. Jeho historický rival Rangers má o sedem menej.



Celtic získal už dvanástu škótsku trofej v sérii, dokonal štvrté triple, no trinástu trofej za sebou už nepridá, keďže nepostúpil do finále Ligového pohára. Informovala agentúra AFP.