Celtic vyhral prvýkrát otvárací duel, Rodgers: Boli sme dominantní

Glasgow 19. septembra (TASR) - Glasgowský Celtic vyhral prvýkrát v histórii hlavnej fázy Ligy majstrov hneď svoj otvárací duel sezóny a zároveň dosiahol najvyššie víťazstvo. V stredu večer zdolal úradujúceho slovenského majstra Slovan Bratislava 5:1. Futbalisti trénera Brendana Rodgersa tak dvoma míľnikmi potvrdili jeho slová, že sú na najprestížnejšiu súťaž pripravení viac ako kedykoľvek predtým.



Severoírsky kouč doteraz vybojoval s Celticom len dva triumfy v 18 dueloch Ligy majstrov. V stredu pridal tretí a po zápase v elektrizujúcej atmosfére Celtic Parku žiaril radosťou. "Dosiahnuť takéto skóre na tejto úrovni je obrovská ukážka sily hráčov a ich mentality. V prvom polčase sme si vytvorili niekoľko dobrých šancí a išli sme do vedenia, no neboli sme takí rýchli s loptou a pri našej pozičnej hre. Trochu nám chýbala synchronizácia. No v druhej polovici - páni," povedal na tlačovej konferencii.



Celtic udrel už v 17. minúte po hlavičke Liama Scalesa, no kanonádu rozbehol až po zmene strán, keď skórovali postupne Kjogo Furuhaši, Arne Engels z penalty, Daizen Maeda a striedajúci Adam Idah. "Tá intenzita, hlad a aj kvalita gólov bola absolútne vynikajúca, takže to bol skvelý večer pre všetkých. Aj štatistiky duelu potvrdzujú skóre. V každom aspekte hry sme boli skvelí," pokračoval. "The Bhoys" ovládli držanie lopty pomerom 58:42, vyslali dokopy 17 striel z toho až jedenásť na bránu, kým Slovan len dve do priestoru troch žrdí.



"No napriek tomu, ako sme dominovali, musíte rešpektovať, že je to Liga majstrov. Takže musíte očakávať, že budete drieť, bojovať, musíte byť odvážni a hráči to zvládli úžasne. Všetci sa podieľali na skvelom výkone a tá atmosféra - práve preto je známa, ako najlepšia na svete," dodal. Celtic sa najbližšie predstaví 1. októbra na ihrisku Borussie Dortmund.