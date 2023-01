Celtic získal útočníka Oh Hyeon-gyua

Glasgow 25. januára (TASR) - Škótsky futbalový klub Celtic FC získal v stredu do svojich služieb Oh Hyeon-gyua. Dvadsaťjedenročný útočník z Kórejskej republiky prišiel do Glasgowa za 2,5 milióna libier zo Suwonu Samsung Bluewing.



V roku 2022 odohral za tím z K-League dokopy 39 zápasov, v ktorých strelil štrnásť gólov a pridal dve asistencie. Na konte má aj jeden štart v národnom tíme. S novým zamestnávateľom podpíše päťročný kontrakt. Informovala agentúra AFP.