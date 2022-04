Ceman doviedol Košice do semifinále po 6 rokoch, Valtonen: Zaslúžene

Košice 3. apríla (TASR) - Tréneri Košíc aj Michaloviec sa po štvrťfinále zhodli, že šesťzápasová séria ponúkla hokej najvyššej triedy. Michalovčania v nej znížili z 0:3 na 2:3, no víťazný gól košického kapitána Michala Chovana v predĺžení 6. zápasu zmaril ich sny o senzačnom obrate.



"Košice si zaslúžili postup do semifinále," povedal tréner HK Dukla Ingema Michalovce Tomek Valtonen. Podľa papierových predpokladov mala byť historicky prvá séria vo vyraďovačke medzi Michalovcami a Košicami vyrovnaná. Dukla sa po základnej časti umiestnila na 4. prieške s 88 bodmi, Košičania zaostali na piatej priečke o 6 bodov. V pozícii mierneho favorita boli Michalovčania, ktorí mali k dispozícii úvodné dva zápasy na domácom ľade, no z ich tábora zaznievali hlasy, že favoriti sú Košičania, ktorým oslava storočnice velí dosiahnuť úspech. Cemanovi zverenci zvíťazili v úvodných troch zápasoch série (vonku 4:1 a 3:1, doma 2:1 pp) a boli na najlepšej ceste k hladkému postupu. Nešťastný vlastný gól z hokejky Coltona Saucermana počas signalizovaného trestu v 4. zápase (za stavu 1:0) im ubral na sebaistote a v domácom prostredí prehrali 2:6. Michalovčania ožili a následne doma zvládli piaty zápas po víťazstve 4:1. Avšak napokon sa nestali druhým tímom, ktorý v histórii slovenskej extraligy otočil sériu z 0:3. (prvý a stále jediný je HK Dukla Trenčín, ktorý to dokázal dokonca dvakrát).



Piaty gól Pavla Regendu v sérii ich síce poslal v 6. zápase do vedenia 1:0, no napokon to bol ich posledný presný zásah v sezóne. Vadim Pereskokov v 3. tretine vyrovnal a Chovan následne rozhodol o košickom víťazstve a postupe. "Bola to neuveriteľná a dramatická séria. Videli sme hokej najvyššej triedy, v zápasoch rozhodovali absolútne detaily. Bol to veľký boj. Môj rešpekt si zaslúžia všetci hráči a členovia realizačných tímov," nešetril chválou košický tréner Ceman. Ten začiatkom marca vystriedal Fína Kalleho Kaskinena a po štvrťfinálovom postupe má s Košicami bilanciu 8 víťazstiev a 3 prehry.



Pre kapitána košického tímu Michala Chovana bol postupový gól prvý presný zásah v play off po 23 zápasoch. Predtým sa naposledy gólovo presadil ešte v drese HKM Zvolen v sezóne 2017/2018. "Chovy" často bojoval sám so sebou, no dnes sa mu podarilo streliť úžasný gól," poznamenal Ceman a nezabudol ani na brankára Andreja Košarišťana. Ten nastúpil do všetkých 6 štvrťfinálových zápasov, v ktorých dosiahol 94,09-percentnú úspešnosť zásahov a priemer 2,08 inkasovaného gólu na zápas. Tieto čísla by boli lepšie, keby v 4. zápase neinkasoval do polovice zápasu 5 gólov, pričom následne ho vystriedal extraligový debutant Patrik Jurčák. "Košo" chytal prvé dva zápasy výborne. Potom mal tiež slabé chvíle, no v 6. zápase sa prezentoval neuveriteľným výkonom. Aj on prispel k skvelej sérii," poznamenal Dan Ceman.



Pre HC Košice ide o prvý postup do semifinále od sezóny 2015/2016. V nej sa prebojovali medzi štvorku najlepších cez MHC Martin a v boji o finále následne stroskotali na Banskej Bystrici. V nasledujúcich troch rokoch sa "porúčali" už vo štvrťfinále - postupne ich vyradili Martin, Banská Bystrica a Poprad. V ročníku 2019/2020 sa play off po predčasne ukončenej sezóne nehrala a v sezóne 2020/2021 "oceliari" vypadli už v predkole play off s Novými Zámkami. Postupu do semifinále sa dočkali presne po 2208 dňoch.



Na svojich hráčov bol hrdý aj Cemanov náprotivok Tomek Valtonen. V minulom ročníku 2020/2021 doviedol Michalovce do semifinále, tentoraz sa púť jeho tímu skončila skôr. "Bola to skutočne kvalitná séria. Košice si zaslúžili postup, ale ja som hrdý na svoj tím. Rovnako som hrdý na to, že sme ju dotiahli do šiesteho zápasu. V ňom to bolo vyrovnané, no Košice si zaslúžili víťazstvo. Musíme akceptovať výsledok a zablahoželať súperovi k postupu," skonštatoval.



Pre Michalovce sa sobotnou prehrou v Košiciach skončila tretia extraligová sezóna. Prvá, 2019/2020, bola pre pandémiu predčasne ukončená. V druhej Michalovce obsadili 3. miesto, keď v semifinále nestačili na Poprad. Ich konečné umiestnenie v ročníku 2021/2022 nie je definitívne známe a závisí od výsledku 7. zápasu medzi Nitrou a Popradom, ktorý je na programe v pondelok. V prípade nitrianskeho víťazstva obsadia Michalovce konečnú 5. priečku, inak sa v konečnom poradí posunú na 6. miesto.