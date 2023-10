Ceman po prehre Košíc tímu nič nevyčítal

Košice 1. októbra (TASR) - Prvá konfrontácia hokejistov HC Košice a HK Dukla Ingema Michalovce od semifinále v sezóne 2022/2023 dopadla úspešne pre tím zo Zemplína. Michalovčania triumfovali v košickej Steel aréne 5:4, no tréner zdolaného tímu Dan Ceman napriek prehre nič nevyčítal svojim zverencom. Kormidelník hostí Peter Kúdelka upozornil na vysoký počet trestných minút a zároveň vyzdvihol brankára Stanislava Škorváneka, ktorý v kľúčových momentoch podržal mužstvo.



Domácim nepomohli k úspešnému výsledku ani štyri kanadské body Bretta Pollocka (1+3) a tri Filipa Krivošíka (1+2), ktorý potvrdil streleckú formu v úvode ročníka. V piatkovom zápase pomohol gólom k víťazstvu nad Liptovským Mikulášom (5:1), v nedeľu jeho výkon nestačil na Michalovce. "Bol to vyrovnaný zápas, v ktorom sme dostali niekoľko smoliarskych gólov. To rozhodlo. Škoda tlaku, ktorý sme mali v závere, mohli sme sa dotiahnuť na remízu," konštatoval Krivošík, ktorého meno krátko svietilo aj pri druhom góle Košíc. Napokon však patril obrancovi Jakubovi Ferencovi, ktorý clonil pred Škorvánekom a dosiahol svoj prvý presný zásah v sezóne. "Hneď mi po tej strele povedal, že ho ten puk trafil do kolena, tak som aj rozhodcu upozornil, aby to dal jemu," priznal Krivošík.



Kormidelník HC Košice Dan Ceman sa v pozápasovom hodnotení zameral na pozitívne momenty, ktoré v zápase predviedol jeho tím: "Prvá tretina bola herne v náš prospech, mali sme veľa šancí a predviedli sme veľa pozitívnych momentov. Mali sme silnú ofenzívu, defenzíva bola slabšia. V tretej časti sme vyrovnali hru, no ukázalo sa, že ešte môžeme pracovať na ofenzíve. Nie som po dnešku sklamaný, naopak, oceňujem tie dobré veci, ktoré boli v našej hre. Teraz máme pred sebou pár dní voľna, po ktorých nás čakajú ďalšie náročné zápasy, na ktoré sa musíme zodpovedne pripraviť."



Hostí poslal do vedenia odchovanec košického hokeja Jakub Suja, ktorý v 4. minúte využil voľný priestor pred brankárom Janusom. Začal tým gólovo úrodný zápas, ktorý pre Michalovčanov znamenal zavŕšenie úspešného víkendu. "Diváci si určite prišli na svoje. Z nášho pohľadu je skvelé, že sme na ľade majstra získali tri body. Záver síce nebol podľa našich predstáv, no inak sme veľmi radi za tento výsledok. Ukázali sme, že aj my sme v tejto sezóne veľmi silní," uviedol Suja.



Hráči Michaloviec nedávno prehrali tri zápasy za sebou, víťazstvom v Košiciach potvrdili piatkový triumf nad Trenčínom, takže veria, že sa čo najdlhšie povezú na víťaznej vlne. "V zápasoch, ktoré sme prehrali, sme nehrali vyslovene zle, no doplácali sme na disciplínu. Aj dnes sme mali veľa vylúčených, no keď hráme vo vyrovnanom počte, tak môžeme hrať v tabuľke hore," uviedol Suja, pričom na veľký počet vylúčených apeloval aj tréner Kúdelka. Jeho zverenci dostali na košickom ľade 11 menších trestov a za stavu 2:5 darovali domácim aj početnú výhodu o dvoch hráčov. Košičania v nej znížili na 3:5, následne pridali aj štvrtý gól. "Odskočili sme súperovi na 5:2, no prezentovali sme sa určitými vecami a to je škoda. Keby sme neboli vylučovaní, tak by sme si ten zápas v pohode odkontrolovali. Namiesto toho sme sa opäť nechali uniesť a 11 vylúčení je niečo, čo nie je dlhodobo udržateľné. Musíme sa za víťazstvo poďakovať aj Stanovi (Škorvánekovi, pozn.), ktorý dnes podal výborný výkon a podržal nás," uviedol Kúdelka.



Jeho zverenci sa súperovi čiastočne revanšovali za semifinálovú prehru 3:4 na zápasy v play off uplynulej sezóny. "Tešíme sa z víťazstva, triumfovať v Košiciach je vždy veľká vec. Zápas sme nezačali dobre, Košičania boli rýchlejší a silnejší v osobných súbojoch. Dali sme gól, ktorým sme sa dostali do vedenia 1:0, no inak bola prvá tretina v réžii domácich. V druhej tretine sme sa zlepšili, dali sme v nej góly a odskočili súperovi na 3:1. S druhou tretinou môžeme byť spokojní, konečne nám to padlo aj v presilovke. Som rád, že naši hráči si v rovnovážnom počte plnili svoje úlohy," poznamenal Kúdelka.