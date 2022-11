Ceman vyzdvihol energiu z publika, Valach sa poďakoval za pomoc Košíc

Košice 30. novembra (TASR) - Najvyššia domáca návšteva v sezóne, víťazstvo nad odvekým rivalom a už iba trojbodové manko na lídra extraligy. Také je z pohľadu hokejistov HC Košice stručné zhrnutie utorňajšej dohrávky Tipos extraligy so Slovanom Bratislava. Víťazstvo 3:1 pre nich znamenalo predĺženie víťaznej série na domácom ľade na deväť zápasov.



Košičania išli do vedenia v 28. minúte, keď Joona Jääskeläinen desiatym gólom v sezóne využil presilovku. Už o 89 sekúnd naň odpovedal Michal Sersen, pre ktorého to bol prvý gól v sezóne a zároveň prvý od 8. apríla, keď sa takisto presadil proti Košiciam. Výsledkové rozuzlenie priniesla presilovka domácich v 44. minúte, v ktorej kapitán Michal Chovan pohotovo zužitkoval prihrávku Colina Campbella. Nadviazal tým na víťazný gól proti Slovanu z úvodného vzájomného zápasu v sezóne, v ktorom Košičania zvíťazili v Bratislave 2:1 po predĺžení. Konečnú podobu výsledku dal Radoslav Tybor, ktorý sa presadil v 59. minúte v podobnej situácii ako Chovan.



Aj druhá tohtosezónna konfrontácia semifinalistov uplynulého ročníka sa skončila víťazstvom Košíc 2:1. Podľa trénera "oceliarov" Dana Cemana mohli jeho zverenci spraviť výrazný krok k víťazstvu už v prvej tretine, ktorá sa skončila bez gólov napriek streleckej prevahe (14:4) domácich: "Hrali sme v nej veľmi dobre, škoda, že sme neskórovali. V druhej to bolo vyrovnanejšie, no v tretej sa nám podarilo súpera zatlačiť a takpovediac dostať na kolenách. Nabrali sme druhý dych a myslím si, že sme si zaslúžili toto víťazstvo."



Košičania vstúpili do sezóny 2022/2023 štyrmi prehrami po sebe, no počas uplynulých dvoch mesiacov nie je v lige úspešnejší tím. Od začiatku októbra zvíťazili v 14 zo 17 zápasov a s 39 bodmi sú v tesnom závese za Slovanom Bratislava (42), Novými Zámkami (41) a Zvolenom (40). Víťazstvo v prestížnom zápase si vychutnali pred najvyššou domácou návštevou v sezóne - 5896 divákov. "Je skvelé vidieť Steel arénu v takejto atmosfére. Je to veľmi energické a posilňuje to naše mužstvo," povedal Ceman na pozápasovej tlačovke, ktorá bola napokon bez zástupcu Slovana Bratislava.



Pre obrancu "belasých" Juraja Valacha to bol mimoriadny zápas. Domáci Košičania naň nastúpili v špeciálnej edícii dresov, ktoré pôjdu do dražby a jej výťažok dostane práve Valach, ktorý sa od roku 2016 stará o predčasne narodené dvojičky Amálku a Jerguška. Chlapček prišiel na svet s vážnou diagnózou, ktorá si vyžaduje časovo aj finančne nákladné procedúry. "Je to krásne gesto. Nečakal som to. Hokejovo som vyrastal v Topoľčanoch a vo Zvolene a s Košicami nemám žiadnu spojitosť. O to viac si cením, že sa na východe republiky našli úžasní ľudia, ktorí sú ochotní pomôcť mojim deťom. Patrí im za to jedno veľké ďakujem," poznamenal Valach.