Čeng Čchin-wen je prvou finalistkou dvojhry na MS WTA

MS WTA Tour - semifinále:



Čeng Čchin-wen (Čína-7) - Barbora Krejčíková (ČR-8) 6:3, 7:5

Rijád 8. novembra (TASR) - Čínska tenistka Čeng Čchin-wen sa stala prvou finalistkou dvojhry na MS WTA Tour v Rijáde. Olympijská šampiónka z OH 2024 v Paríži vyradila v úvodnom semifinále Češku Barboru Krejčíkovú 6:3, 7:5. V dueli o titul nastúpi v sobotu podvečer proti víťazke súboja medzi najvyššie nasadenou Bieloruskou Arinou Sobolenkovou a Američankou Cori Gauffovou.Čeng Čchin-wen vyšiel úvod zápasu s Krejčíkovou, keď v druhom geme prelomila podanie víťazky tohtoročného Wimbledonu a po potvrdení brejku si vybudovala náskok 3:0. Číňanka ťažila z dobrého pohybu po dvorci, mala navrch v dlhších výmenách. V ôsmom geme síce nepremenila dva brejkbaly a zároveň setbaly, no následne spečatila zisk úvodného dejstva čistou hrou. V druhom sete síce Krejčíková otočila z 0:3 na 4:3, no koncovka patrila Čeng Čchin-wen. V dvanástom geme využila druhý mečbal.Po zápase neskrývala obrovskú radosť." uviedla Číňanka v prvom pozápasovom interview.