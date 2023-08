Čenstochová postúpila cez Aris Limassol do play off o skupinovú fázu

odvetné zápasy 3. predkola LM:



Aris Limassol - Raków Čenstochová 0:1 (0:0)



Gól: 49. Tudor



/Szöke (Aris) bol na lavičke náhradníkov/



/prvý zápas 1:2, postúpila Čenstochová/

Bratislava 15. augusta (TASR) - Futbalisti poľského tímu Rakow Čenstochová postúpili do play off o skupinovú fázu Ligy majstrov. V odvetnom zápase 3. predkola zvíťazili na ihrisku Arisu Limassol 1:0, keď ich jediný gól strelil v 49. minúte chorvátsky obranca Fran Tudor. Čenstochová tým nadviazala na domáce víťazstvo 2:1 z prvého zápasu. Slovenský stredopoliar vo farbách domáceho tímu Július Szöke do hry nezasiahol.Rakow sa v ďalšej fáze stretne s víťazom súboja medzi Spartou Praha a FC Kodaň.