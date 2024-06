Centazzo sa stal novou posilou HK Poprad

Poprad 20. júna (TASR) - HK Poprad získal do tímu tretieho zahraničného hokejistu. Vedenie klubu doviedlo do úspešného konca rokovanie s útočníkom Orrinom Centazzom. Kanadský rodák zažije premiérový ročník v Európe, zmluvu podpísal na jeden rok. Informoval o tom web Popradu.



Po produktívnych sezónach v zámorských ligách po ňom siahli Podtatranci. "Som rád, že sa nám s Orrinom podarilo dohodnúť. Ide o vzrastom nižšieho hráča, ktorý hrá vo veľkej intenzite a má vysokú úroveň hokejových zručností. Očakávame od neho produktivitu a taktiež, že bude X faktor v rozhodujúcich momentoch," povedal po spečatení dohody športový riaditeľ Július Koval.



Predtým, ako odštartoval Centazzo profesionálnu kariéru, strávil päť rokov vo WHL. V sezóne 2019/2020 dosiahol so 44 gólmi a 37 asistenciami kariérny rekord. Dvadsaťštyriročný krídelník zažil premiéru medzi seniormi v tíme Newfoundland Growlers pôsobiacom v East Coast Hockey League. Po dvoch rokoch sa presunul do klubu Toledo Walleye. V ECHL získal v 196 zápasoch 185 bodov. Skúsenosti zbieral aj v AHL na farmách tímov Toronto Maple Leafs a Ottawa Senators.