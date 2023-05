Center Findlay posilnil hokejistov Slovana Bratislava

Bratislava 17. mája (TASR) - Kanadský hokejista Brett Findlay podpísal ročný kontrakt so Slovanom Bratislava. Klub informoval o novej akvizícii na oficiálnej stránke. Center by sa mal podobne ako ostatní zámorskí hráči k "belasým" pripojiť v závere júla.



Tridsaťročný Findlay hral v minulej sezóne v maďarskom Székesfehérvári, ktorý pôsobí v nadnárodnej ICE HL. V ročníku 2022/2023 odohral v základnej časti 39 zápasov a získal 18 bodov (8+10), v play off nastúpil na šesť duelov a dosiahol gól a dve asistencie. Predtým patril niekoľko sezón medzi opory HC Bolzano v rovnakej súťaži.



"Som nadšený, že som podpísal kontrakt so Slovanom. O celej organizácii, ako aj o veľkej fanúšikovskej základni som počul len pozitívne veci. Už sa veľmi teším na stretnutie s novými spoluhráčmi. Verím, že spoločne odohráme dobrú základnú časť a následne si čo najďalej predĺžime sezónu v play off bojoch," povedal Findlay.



Vedenie klubu predpokladá, že Findlay by mohol v Slovane zaujať miesto centra druhého útoku s krídelníkmi Samuelom Takáčom a Daniilom Fominychom. "Brett je konštruktívny center, ktorý dokáže tvoriť hru pre svojich spoluhráčov a zároveň vie byť veľmi platný aj v hre bez puku a v defenzívnych činnostiach. Je to skúsený hráč, ktorého veľkou devízou sú dobré korčuľovanie, hokejové myslenie a zručnosti s pukom. Vyznačuje sa bojovnosťou a dôrazom v náročných priestoroch klziska, čo sú pridané hodnoty stredného útočníka pri hre v rovnovážnom stave a v oslabeniach. Pred príchodom do Slovana odohral niekoľko veľmi slušných sezón v AHL, ECHL, DEL a naposledy v nadnárodnej ICE HL, pričom v každom mužstve patril k dominantným hráčom. Veríme, že rovnakej úlohy sa zhostí aj v Slovane, prinesie do mužstva očakávanú kvalitu a vhodne do neho zapadne," skonštatoval pre klubový web športový riaditeľ Slovana Oto Haščák.