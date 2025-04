Center Lucius ukončil kariéru, diagnostikovali mu vzácny syndróm

Winnipeg 9. apríla (TASR) - Americký hokejista Chaz Lucius z Manitoba Moose v AHL sa rozhodol ukončiť svoju profesionálnu kariéru. Dvadsaťjedenročnému centrovi diagnostikovali vzácny Ehlersov-Danlosov syndróm.



Luciusa draftoval Winnipeg v prvom kole draftu NHL v roku 2021 z celkového 18. miesta. Následne zamieril na University of Minnesota, kde v 24 zápasoch zaznamenal 19 bodov. S Jets podpísal zmluvu v roku 2022, no jeho kariéru neustále brzdili zranenia. V tejto sezóne AHL odohral 25 zápasov s bilanciou tri góly a šesť asistencií.



„Po dôkladných rozhovoroch s Chazom, jeho zástupcami a lekárskymi odborníkmi, Winnipeg Jets plne podporuje jeho ťažké rozhodnutie ukončiť kariéru. Chazov zdravotný stav a boj s Ehlersov-Danlosov syndrómom predstavuje príliš veľké riziko pre pokračovanie kariéry v profesionálnom hokeji, a preto jeho rozhodnutie chápeme. Prajeme mu všetko dobré do budúcna,“ citoval z oficiálneho stanoviska Jets portál hockeylatest.com.



Ehlersov-Danlosov syndróm je skupina dedičných porúch, ktoré ovplyvňujú spojivové tkanivá, najmä kožu, kĺby a steny krvných ciev. Spojivové tkanivo je zložitá zmes bielkovín a ďalších látok, ktoré telu poskytujú pevnosť a pružnosť.