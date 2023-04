Center Sims absolvoval úspešnú operáciu, no v play off si už nezahrá

New York 27. apríla (TASR) - Center New Yorku Knicks Jericho Sims podstúpil úspešnú operáciu pravého ramena a vynechá zvyšok play off zámorskej basketbalovej NBA.



Dvadsaťštyriročný Sims nehral posledné tri týždne, ale mal by sa dať dokopy na predsezónny kemp koncom septembra. V prebiehajúcej sezóne mal priemer 3,4 bodov a 4,7 doskokov na zápas. Knicks vyradili v úvodnom kole play off Cleveland 4:1 na zápasy a prvýkrát od roku 2013 sa prebojovali do druhého kola vyraďovačky, kde narazia na Miami. Informovala agentúra AFP.