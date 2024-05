Cenu pre najlepšieho obrancu NBA získal Gobert

Minneapolis 8. mája (TASR) - Francúzsky pivot Rudy Gobert z Minnesoty Timberwolves sa stal najlepším obrancom basketbalovej NBA. Ocenenie získal po štvrtýkrát v kariére, čím sa na čele historickej tabuľky vyrovnal Benovi Wallaceovi a Dikembemu Mutombovi.



Gobert predtým získal cenu v rokoch 2018, 2019 a 2021 ako hráč Utahu Jazz. V drese Minnesoty mal v tomto ročníku priemer 14 bodov, 13 doskokov a 2,1 bloku na zápas. Timberwolves sa darilo nad očakávanie, do play off postúpili z 3. priečky západu a v semifinále konferencie viedli 2:0 na zápasy nad obhajcami titulu z Denveru. "Radi všetci dostávame individuálne ceny, ale nič nedokážeme sami. Som veľmi vďačný spoluhráčom za dôveru, ktorú vo mňa majú a umožňujú mi robiť to, čo najlepšie viem," cituje AFP slová 31-ročného Francúza.