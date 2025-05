Cenu pre najlepšieho trénera získa buď Arniel, Carbery alebo St. Louis

New York 3. mája (TASR) - Scott Arniel z Winnipegu, Martin St. Louis z Montrealu a Spencer Carbery z Washingtonu sa dostali do trojčlennej nominácie na cenu Jacka Adamsa pre najlepšieho trénera v zámorskej NHL. Pre každého z nich by išlo o premiérový zisk tejto trofeje.



Arniel doviedol Winnipeg v sezóne 2024/2025 k víťazstvu v základnej časti a historickému zisku Prezidentskej trofeje. Je to pre neho prvá sezóna v pozícii hlavného trénera Jets. „Je pre mňa obrovská česť byť v tejto nominácii. Do kempu sme spoločne s celým trénerským štábom prišli s jasným nastavením a nápadmi. Hráči tomu uverili a aj vďaka tomu to v základnej časti dobre dopadlo,“ skonštatoval Arniel podľa nhl.com pred šiestym zápasom 1. kola play off na ľade St. Louis Blues.



Tréner Montrealu Martin St. Louis doviedol svoj tím k zisku 91 bodov a k prvej účasti v play off od roku 2021. Bola to jeho tretia úplná sezóna v pozícii hlavného trénera Canadiens. Spomedzi trénerov Montrealu získali trofej Jacka Adamsa iba Scotty Bowman (1977) a Pat Burns (1989). „Nominácia na túto trofej nie je o mne, ale je to uznanie kvalít celého tímu. Ako tréner ste iba takí dobrí, akí dobrí sú vaši hráči a váš podporný personál. Je to ocenenie pre celé mužstvo a myslím si, že by som naň nekandidoval, keby sme neťahali rovnakým smerom,“ konštatoval St. Louis.



Washington sa stal pod vedením Spencera Carberyho nečakaným víťazom Východnej konferencie. Tím získal 111 bodov a v celkovom poradí základnej časti NHL bol druhý za Winnipegom. Pre Carberyho to je druhá sezóna v pozícii hlavného trénera Capitals. Spomedzi trénerov Washingtonu v minulosti získali cenu Jacka Adamsa Bryan Murray (1984), Bruce Boudreau (2008) a Barry Trotz (2016).