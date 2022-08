Cenu prezidenta UEFA získal Arrigo Sacchi, prevezme si ju na žrebe LM

Nyon 23. augusta (TASR) - Taliansky futbalový tréner Arrigo Sacchi sa stal držiteľom Ceny prezidenta UEFA pre rok 2022. Prevezme si ju vo štvrtok v Istanbule na ceremónii počas žrebu nového ročníka skupinovej fázy Ligy majstrov.



Sacchi priviedol AC Miláno k európskemu klubovému titulu v rokoch 1989 a 1990. Viedol aj taliansku reprezentáciu, s ktorou postúpil v roku 1994 do finále MS. "Sacchi nanovo zadefinoval pojem tímovej práce vo futbale, čo sa na trávniku premenilo na čistú harmóniu. Dokonalá synchronizácia a víťazná mentalita, bez ohľadu na to, či jeho mužstvo hralo doma, alebo vonku. To bolo ešte v 80. rokoch niečo nepredstaviteľné," cituje UEFA.com slová prezidenta organizácie Aleksandra Čeferina.