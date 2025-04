ČERŇÁK: V roku 2029 chceme v Trnave bejzbalové majstrovstvá Európy

Na snímke slovenský bejzbalista Adam Macko. Foto: Youtube/Sportsnet

Vizualizácia Národného bejzbalového centra v Trnave Foto: Mojmír Jankovič

Bratislava 26. apríla (TASR) - Slovensko je na svetovej bejzbalovej mape považované za „exotiku“, no napriek tomu malo zástupcov v prestížnej zámorskej organizácii MLB. O Jakubovi Ižoldovi, Adamovi Mackovi, bejzbale na Slovensku a jeho ďalších plánoch porozprával prezident Slovenskej baseballovej federácie (SBF) Martin Čerňák v relácii ŠPORT Tu a Teraz.Z dvojice Ižold a Macko je v systéme MLB momentálne aktívny len 24-ročný Macko. Ako člen organizácie Toronto Blue Jays pôsobí v nižšej súťaži v klube Buffalo Bisons." uviedol Čerňák. Seattle si vybral nadhadzovača Macka v 7. kole draftu v roku 2019 z celkového 216. miesta. Momentálne ho trápi zranenie menisku v dôsledku ktorého absentuje už vyše mesiaca. Vlani bol však blízko k debutu v samotnej MLB:Ižold podpísal v roku 2013 sedemročný kontrakt Cincinnati Reds a dve sezóny pôsobil v klube Arizona Complex League Reds. Momentálne 31-ročný nadhadzovač obliekal neskôr dres Drakov Brno, ktorí patria momentálne k najlepším klubom v Európe.," priblížil Čerňák.Ani jeden z dvojice Slovákov nešiel do MLB priamo zo Slovenska a práve na zvýšenie počtu mladých hráčov a hráčok chce Čerňák využiť svoj mandát. Okrem toho plánuje väčšiu propagáciu bejzbalu pomocou živých prenosov zo zápasov extraligy a výstavbu národného bejzbalového centra v Trnave.povedal Čerňák.V Trnave sídli aj jeden extraligových klubov, a to Angels Trnava. Celkovo je v súťaži desať tímov, z ktorých niektoré zdieľajú štadióny. Okrem „andelov“ sú to štyri maďarské tímy, tri bratislavské, Outmen Skalica a Akademik Košice.vysvetlil Čerňák.Na reprezentačnej úrovni je Slovensko na 42. mieste (z 84) v rebríčku Svetovej bejzbalovej a softbalovej konfederácie (WBSC). Na ME sa zúčastnilo v elitnej kategórii raz v roku 2021 – na turnaji v Turíne obsadilo šestnáste miesto a o dva roky účasť neobhájilo. Tento rok je preň vrchol Pražský bejzbalový deň a pripravovaný turnaj vo Viedenskom Novom Meste.dodal Čerňák.